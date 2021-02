Inconforma encuesta a Ana Lilia Rivera Rivera

A 55 días de la designación de la abanderada a gobernadora por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Tlaxcala, la senadora de la Republica y exaspirante a la candidatura por ese instituto político, Ana Lilia Rivera Rivera, se pronunció en contra de la encuesta, pues alegó que no midió la honestidad y congruencia de los postulantes.

A través de un video publicado en sus redes sociales, justificó su tardío posicionamiento, "no porque haya dejado de luchar o porque me haya conformado con los resultados, guardé silencio por prudencia política".

Aseveró que espera la conclusión del proceso interno de Morena en la entidad, "pues no quiero ser piedra de tropiezo, ni un pretexto para buscar culpables ante un posible fracaso" en la jornada electoral.

Sostuvo que no esuna vulgar oportunista hambrienta del poder, no soy una farsante que simula amor a la gente y empatía por sus problemas, ¡no!, yo soy fundadora de un partido que ofreció cambiar la historia, soy senadora de un movimiento histórico que es responsable de sentar los cimientos de una patria nueva.

Calificó como "desfiguros" los resultados del cuestionado proceso interno de selección de candidatos a través de encuestas, pues dijo que solo midieron popularidad, sin importar ¿quién es?, ¿de dónde viene? y la lealtad al proyecto de transformación.

Insistió en que la encuesta no fue idónea para medir la honestidad y la congruencia de los aspirantes a diversos puestos de elección popular, entre ellos a gobernador, tampoco midió la lealtad a los principios del partido guinda, de no mentir, no robar y no traicionar.

Luego, cuestionó, ¿Qué es más importante? ganar procesos electorales con quien sea o lograr la cuarta transformación de México, por lo que vaticinó una derrota histórica en Tlaxcala y el país, por no aprovechar la oportunidad de acabar con los poderes fácticos del viejo régimen.

Finalmente, la senadora tlaxcalteca no definió su futuro en el partido, pero dijo que las decisiones que tomará más adelante estarán basadas en sus principios y valores, mientras tanto, advirtió que no se ha ido, ni se irá de la escena política.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció el pasado cuatro de diciembre que la diputada federal con licencia, Lorena Cuéllar Cisneros, fue elegida candidata del partido para la gubernatura de Tlaxcala, en las elecciones de 2021.

