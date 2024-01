Aquí te decimos cómo llegar a las ya famosas ex minas de tiza de Panotla

Las famosas ex minas de tiza están ubicadas en El Ejido San Francisco La Blanca, en la comunidad de San Mateo Huexoyucan de Panotla, y para llegar a ellas debe ser a través de un vehículo particular o caminar varios minutos, pues en la zona no hay transporte público.

La entrada a las cuevas con paredes de calcita está sobre la carretera que conecta a la comunidad de San Mateo Huexoyucan, Panotla, con la comunidad de San Simeón Xipetzinco, municipio de Hueyotlipan, a la altura de la carretera México-Veracruz.

Para quienes deseen visitarlas desde la capital de Tlaxcala la recomendación es conducir sobre la autopista San Martín Texmelucan-El Molinito con dirección a Ixtacuixtla, y antes de las instalaciones de la 23 Zona Militar tomar la carretera que conduce a Texantla, municipio de Panotla, hasta llegar a la población de Huexoyucan.

Casi en los límites de esa comunidad y antes de la desviación a Santa María Ixcotla, Hueyotlipan, deberán tomar un camino de terracería con el letrero que indica la entrada, ubicada del lado derecho.

Otra opción, para quienes lo hacen del lado desde Calpulalpan o Apizaco es circular sobre la carretera México-Veracruz con dirección a Hueyotlipan y tomar la desviación hacia Huiloapan, por la población de San Simeón Xipetzinco.

La carretera los conducirá hasta el camino de terracería que llega a las minas de tiza, que está del lado izquierdo, algunos metros después de pasar la desviación a la comunidad de Santa María Ixcotla.