Asignan 80 millones de pesos del FISM para obras en Huamantla

Un promedio de 80 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), fueron etiquetados para obra pública y servicios básicos durante el 2024 a las 39 comunidades de Huamantla, informó el presidente municipal, Juan Salvador Santos Cedillo.

Ayer miércoles el alcalde encabezó una gira de trabajo para dar el banderazo de inicio de obra en San José Xicohténcatl, Los Pilares, Nuevo Centro de Población Morelos, El Valle y colonia Emiliano Zapata.

La pavimentación de calles de adoquín, instalación de drenaje sanitario, agua potable, banquetas y guarniciones, serán parte de las obras que se estén emprendiendo el territorio municipal.

Es la instrucción que tenemos de los gobiernos federal y estatal, no construir pavimentos donde no se tienen servicios como drenaje o agua potable, por ello es necesario primero cubrir estas necesidades, enfatizó.

Santos Cedillo comentó que los trabajos también incluyen la instalación de techumbres, remodelación de parques en plazas públicas de las poblaciones y ampliación de energía eléctrica. Detalló que esta administración concluirá con ocho plazas remodeladas que incluyen la del Nuevo Centro de Población de Morelos.

En campaña me comprometí a pavimentar esta obra de barranca a barranca y ahora lo estoy cumpliendo, expresó el alcalde Juan Salvador Santos Cedillo, en la comunidad de Los Pilares.

Luego, ofreció que respaldará con recursos para equipar el pozo de agua potable, pues la población enfrenta escasez porque el recurso hídrico del manantial se agotó.

En este sentido, Vicente López, presidente de comunidad de Los Pilares, afirmó que Santos Cedillo pasará a la historia por llevar programas y obras a las 39 comunidades.

La cancha de usos múltiples y la pavimentación de la calle 12 de diciembre son algunas de las obras para Pilares, enfatizó Vicente López.

Tania Diaz Flores, directora de Obras Públicas de Huamantla dijo que en esta administración llevan siete plazas públicas remodeladas que tenían más de 50 años en el abandono.

En el caso del pueblo de Morelos estimó un proyecto de 2.5 millones de pesos que incluyen bancas, jardinería y un kiosko.

SANTOS ENTREGA TRICICLO A MUJER

María del Carmen Domitila Contreras González, vecina de San José Xicohténcatl, recibió de manos del alcalde Juan Salvador Santos Cedillo un triciclo que utilizará para vender dulces.

Soy de la tercera edad y no tengo empleo, hace unos meses solicité el triciclo al alcalde y este día me cumplió, llevo más de 20 años en este giro, me servirá mucho, gracias, enfatizó.

39 comunidades que integran a Huamantla serán beneficiadas con obra pública y servicios básicos durante este año.

La actual administración de Huamantla lleva siete plazas públicas remodeladas que tenían más de 50 años en el abandono.