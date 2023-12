Ayudan a Reyes Magos para que infantes reciban regalos en Santa Cruz Tlaxcala

Con el fin de ayudar a los Reyes Magos, un grupo católico del municipio de Santa Cruz Tlaxcala hará la quinta edición de truques de juguetes a cambio de productos de la canasta básica, informó Alejandro Oropeza López, presidente de la organización social.

La única finalidad -expuso- es mantener la ilusión de los infantes y encuentren un regalo bajo su árbol de Navidad este próximo seis de enero.

“Muchas de las veces los Reyes Magos la pasan mal económicamente, trabajan y se esfuerzan diariamente para sacar adelante a sus familias y no les alcanza el dinero para cumplir el sueño de los niños en estas fechas”, detalló.

De esta forma, el programa social se denomina Quinto Bazar de Día de Reyes, donde las personas podrán canjear un juguete por productos de la canasta básica.

“Si un balón nuevo cuesta 100 pesos, nosotros lo tasamos en 60 pesos, quiere decir que el trueque será de dos kilos de arroz, por ejemplo”, explicó Oropeza López.

Y es que los juguetes nuevos o usados son donados por benefactores de la misma sociedad de Santa Cruz Tlaxcala o de otros municipios, los cuales se les denomina padrinos, quienes atestiguan la entrega de los regalos a los Reyes Magos.

Asimismo, Alejandro Oropeza hizo un llamado a la sociedad en general para que done juguetes a este programa social, sin fines políticos, y que estarán en el bazar que se realizará del dos al cinco de enero de 2024 en la calle 20 de Noviembre número 73, en la zona centro de Santa Cruz Tlaxcala, de cuatro a siete de la tarde.

“Cuando el Rey Mago llega, puede obtener un juguete a menor precio, pero sobre todo, se cierra un círculo, porque con el trueque de productos de la canasta básica, también se ayuda a familias que tienen algún integrante con discapacidad u otra enfermedad”, subrayó Oropeza López.

Los requisitos para donar un juguete es que no sea de pilas y, si es usado, que esté en buen estado, mientras para el trueque, los Reyes Magos deberán de llevar productos de la canasta básica que no estén caducos, como frijol, arroz, lenteja, sopa de pasta, aceite, azúcar, etc.