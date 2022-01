Ayuntamiento de Contla tecnifica la recepción de tributaciones

Con la finalidad de tener el mínimo margen de error y acabar con la corrupción tras transparentar los recursos públicos, el gobierno municipal de Contla de Juan Cuamatzi tecnificó la recepción de tributaciones para ofrecer mayor certidumbre al contribuyente.

Municipios Aumentan casos de Covid-19 en Contla

Con esto, dijo el alcalde Eddy Roldán Xolocotzi, se evita que el dinero público caiga en el bolsillo de los funcionarios, pues tan sólo en cuatro meses de su gobierno municipal, la recaudación superó un 87.9 por ciento la percepción que reportó la administración anterior en sus últimos ocho meses.

No te pierdas: ➡️ Mujer de Apizaco es vacunada tras un año de espera

En entrevista, el munícipe señaló que es un tema que le preocupó desde su campaña y hoy cuentan con las herramientas necesarias para combatir la corrupción, este gran cáncer que hace un mal a nuestro país, a nuestros municipios y nuestras comunidades”.

Asimismo destacó que asumieron el compromiso de la cuarta transformación que encabeza el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, para que los ingresos de los ayuntamientos lleguen a las arcas municipales y terminen en beneficio de la población.

No dejes de leer: ➡️ La Secretaría del Medio Ambiente tendrá amplio presupuesto para 2022

Hoy, cinco sistemas informáticos de última generación implementados en el gobierno municipal de Contla de Juan Cuamatzi permiten llevar un control certero en el tema recaudatorio.

Cultura Invitan a jornada cultural en Xaltipan, Contla

Esa vigilancia se refiere a que desde el momento que el ciudadano se acerca a una ventanilla para pagar un impuesto o servicio se genera un ticket, desde este momento se almacena en la memoria la intención de la ciudadanía por querer generar un documento, explicó Eddy Roldán Xolocotzi.

Continúa leyendo: ➡️ Descarta la Sepe suspender clases presenciales

Agregó que el segundo paso y el más importante es la emisión del comprobante fiscal digital, en ese sentido queda registrado el ingreso en las arcas del municipio y asentado en automático en los sistemas de control del Servicio de Administración Tributaria de que se generó un recurso público.

Cuando entramos a este ayuntamiento nos dimos cuenta que la administración anterior expedía sus órdenes en una hoja bond impresa desde el programa Excel, no había una certeza de que todo fuera facturado, no había un control, recordó el munícipe.

Más información: ➡️ Preparan concurso de papalotes en Tlaltelulco

De este modo, dijo que la tecnología siempre va a suplir al hombre cuando la honestidad falla… en ese sentido, nosotros desde los primeros días montamos un sistema tecnológico que nos permite llevar un control transparente de la recaudación.

Municipios Espectacular desfile navideño en Contla

Resultado del eficiente manejo de los recursos, el presidente municipal informó que en cuatro meses de administración las acciones en beneficio a la ciudadanía son palpables.

Antes no se había llevado a cabo un pabellón artesanal y nosotros lo hicimos, no se apoyaba el Día del Músico y lo hicimos, no había faenas comunitarias y nosotros las implementamos, en el tema de obras ya se están llevando a varias acciones con materiales de calidad, antes utilizaban tubo de concreto y hoy nosotros utilizamos el ADS, el corrugado que es más caro, pero mejor.

Abundó que en la actualidad se sustituye las lámparas del alumbrado público por otras de mayor luminosidad, que redundará en mayor seguridad para la ciudadanía.

No dejes de leer: ➡️ Funcionarios de Teacalco llegan en bicicleta a laborar

También, aseveró que las presidencias de comunidad de las 12 secciones recibieron mantenimiento de pintura, se emprendió un programa de bacheo, así como el balizamiento de guarniciones en las principales calles de Contla, “acciones derivadas a la perfecta, controlada y vigilada recaudación”, mencionó el munícipe.

En el tema recaudatorio, Contla seguirá en evolución para lograr ser el primer municipio a la vanguardia y pionero en el tema digital, donde el ciudadano pueda realizar sus pagos a través de dispositivos tecnológicos.

Te puede interesar: ➡️ Abierta, la investigación contra 25 exdiputados

Continúa leyendo ⬇️