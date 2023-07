Becas no fueron estímulo en aprendizaje: docentes Emsad

Las becas Benito Juárez que entregó el gobierno de la República, en los últimos tres ciclos escolares ocasionaron abandono y deserción escolar en un 50 % del alumnado en el subsistema de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) en los municipios de Tlaxco, Muñoz de Domingo Arenas, Tecopilco y Atlangatepec.

Se trata de una generación que egresa más irregularmente en los últimos años, porque fue cuando inició la pandemia y es difícil mantener la comunicación con alumnos de nivel medio superior vía telefonía celular, ellos se conectaban por la tarde y nosotros por la mañana pues tenemos dos empleos”, admitieron maestros de ese subsistema.

Comentaron que después de dos ciclos irregulares 2020-2021 y 2021-2022, con estudios y evaluaciones desde casa, “fue difícil cerrar los programas académicos en tercer año y más cuando el ciclo escolar fue de 190 días”. Aunado a esto, revelaron que la beca Benito Juárez que cada alumno recibió del gobierno de la República, no estimuló el proceso de aprendizaje en los últimos tres años, primero con clases virtuales y después frente al maestro.

Un alumno de 16 años de edad de Tlaxco, empoderado con dinero de la beca, no obedecía a sus padres, menos a los maestros y directivos, hubo un alumno que escupió los zapatos de mentor y no se pudo proceder porque decían que no hubiera reprobación de alumnos, denunció un profesor del plantel Emsad Horacio Cano Ríos, del municipio de Atlangatepec.

Y coincidió con maestros de El Peñón, Tlaxco y Muñoz de Domingo Arenas que “el dinero en manos de menores, no abonó a la tarea inicial que era que concluyeran sus estudios de nivel medio superior”. Reveló que sólo 10 de cada 20 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2020-2021, concluyeron sus estudios en el Emsad.

Sólo cinco irán a la Universidad y “quizá, al final, uno logre terminar una carrera profesional, estas becas hacen flojos a los alumnos y sus padres demoran en el pago de cuotas e inscripciones en cada escuela”.

En el acto de clausura de la Generación 2020-2023 en Atlangatepec, El Sol de Tlaxcala constató que de los 30 alumnos que se inscribieron hace tres años, sólo 14 recibieron su certificado de nivel medio superior. Francisco Chávez, director del plantel, enfatizó que han promovido campañas de difusión para ampliar la matrícula escolar.

La Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior, -un programa del actual Gobierno de México- no cumplió las expectativas para continuar sus estudios de nivel profesional, revelaron directivos de los planteles visitados.

La beca que consta de 875 pesos mensuales, es decir, ocho mil 750 pesos durante 10 meses, que recibieron todos los alumnos -mediante transferencias electrónicas- de los planteles educativos, dejaron un problema social, afirmaron.

"Los alumnos del Emsad se acostumbraron a ausentarse de clases durante dos ciclos escolares, por la pandemia; actualizarlos en tercer año fue una tarea difícil ”

Francisco Chávez, director del plantel de Atlangatepec