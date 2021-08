Cancelan feligreses de Zacatelco misas por Covid-19

Feligreses de Zacatelco han concientizado sobre los graves riesgos que enfrentamos por la pandemia de Covid-19, por lo que se ha incrementado la cancelación de celebraciones eucarísticas promovidas por las familias de la comuna, señaló el párroco Sergio Pérez Hernández.

Municipios Refuerza Zacatelco medidas sanitarias, para prevenir contagios

Aquí, la iglesia ha tenido una disminución de gente, hay quienes han suspendido sus celebraciones por el contagio, refirió.

Entérate: ➡️ Inicia en Zacatelco proceso de entrega-recepción

Señaló que el templo de Santa Inés, el que dirige, toma nuevas medidas por la tercera ola, por lo que el uso de gel antibacterial, cubrebocas y mantener la sana distancia es prioridad.

Informó que la parroquia oficia las eucaristías hasta en un 30 % de su capacidad.

Municipios Inundaciones por lluvia en Zacatelco

Sostuvo que no hacen el repique de campanas para las misas dominicales porque estamos cuidándonos, esperamos que el semáforo epidemiológico no llegue al rojo porque de ser así tendría que cerrar el templo en la totalidad, esperamos no llegue.

Lee también: ➡️ La carreta, transporte tradicional del campo, en Zacatelco

El sacerdote, quien también es responsable de la iglesia de San Lorenzo Axocomanitla, dijo que en la feria de esa comuna mantuvieron el control en los actos religiosos y evitaron reuniones masivas, no así las autoridades municipales que hicieron bailes y otras actividades con presencia de muchas personas.

Municipios Restringen áreas céntricas en el sur del estado

Es un tema de responsabilidad de la presidencia y Protección Civil, que se salió de control, enfatizó.

No dejes de leer: ➡️ Fuente natural de agua atrae turismo a Zacatelco

Pérez Hernández recordó que en ningún momento han dejado de cumplir con las medidas marcadas por la Secretaría de Salud,

Municipios Entrega Tomás Orea estructura deportiva de Zacatelco

la parroquia nunca ha dejado de observar las notas sanitarias, tiene sus medios de desinfección en sus bancas y diferentes áreas.

Añadió que está en sintonía con las noticias en materia de salud y comunicados con la Diócesis.

PANORAMA Si la situación de salud sanitaria por Covid-19 se complica y se llega a semáforo rojo las misas las llevarán a cabo en línea sin feligreses en la parroquia.

Te puede interesar: ➡️ Benefician a colonos de Zacatelco con maquinaria agrícola

Recomienda Sesa a adultos mayores reforzar cuidados y medidas preventivas por Covid-19



La vacuna contra Covid-19, no da inmunidad, solo ayuda a que la persona no presente complicaciones en su estado de salud... https://t.co/aTvehmYUpu — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 15, 2021

No dejes de leer:

Municipios Por concluir, más de 45 obras públicas, en Zacatelco

Municipios Otorgan a Jimena Orea Premio Tonantzin 2021