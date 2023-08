Chimalpa busca invadir Quiahuixtlán, acusa edil

La presidenta de Quiahuixtlán, municipio de Totolac, Martha Popócatl Popócatl, denunció invasión territorial por parte de los vecinos de La Trinidad Chimalpa.

Aseveró que la localidad del cuarto señorío ha enfrentado problemas de límites territoriales con las poblaciones vecinas, pero los ha resuelto de forma pacífica, no así con La Trinidad, pues su presidente, Atenogenes Meneses Córdova se aferra a invadir parte de la zona conocida como “El Barrio”.

En mayo pasado, el presidente de Tepectipac y yo nos coordinamos para colocar mojoneras, fue un trabajo en común acuerdo, pues él llevó a su gente de edad y yo invite a los tiaxcas de mi comunidad y en un ambiente de paz y tranquilidad colocamos los linderos en el Cerro Blanco, por la parte alta, pero tenemos problemas con Chimalpa, alertó.

La presidenta refirió que el territorio en disputa es la calle Zitlalpopocatzin, la cual baja desde la calle Tetzo, pero no ha podido concretar buenos diálogos con su similar, pues se aferra en que esa parte le pertenece a Chimalpa.

El asunto lo ventilamos en cabildo y nos sugirieron llegar a un acuerdo mutuo, pues no es posible que entre localidades hermanas enfrentemos estas diferencias, pero no se ha resuelto porque la juez municipal, Rosio Hernández Bautista sugirió nos basemos en las cartografías del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pero yo me negué, soltó.

El asunto, dijo, es que el presidente de Chimalpa, Atenogenes Meneses pretende “agandallar” una parte importante de Quiahuixtlán, pues eso le beneficiaría con mayores participaciones económicas a esa localidad.

Las autoridades municipales no quieren que haya personas de ambas comunidades como lo hicimos con Tepectipac, solamente quieren la presencia de la juez municipal, el secretario del ayuntamiento y la síndico, pero considero importante la presencia de gente adulta de ambos sitios, pues saben hasta dónde llegan los límites, sostuvo.

Popócatl Popócatl insistió en que no permitirá invasión por parte de Chimalpa, pues eso le perjudicaría en su presupuesto de Gasto Corriente y todas las partidas presupuestarias dirigidas para Los Reyes.

Indicó que el asunto debe resolverse a la brevedad, pues las nuevas cartografías del Inegi han generado marcadas confusiones, pues algunos vecinos tienen credencial de Chimalpa, pero sus actas de nacimiento indican ciudadanía de Quiahuixtlán.

