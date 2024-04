Continúa alcaldía de Xicohtzinco sin funciones oficiales; cambio de representantes del MPRX disminuyó acciones de la agrupación

A pesar de que en enero pasado la presidencia municipal fue entregada por el Movimiento de Recuperación de Xicohtzinco (MPRX), el inmueble permanece sin actividad oficial y rodeada de incertidumbre.

Municipios Avanza solución al conflicto en Xicohtzinco: entregan la alcaldía al OFS

Luego del cambio de representantes de la comisión a inicios de 2024 y tras una batalla legal en contra de autoridades municipales, la movilización bajó su intensidad en la defensa del bienestar común del pueblo y quedaron en el carpetazo las denuncias en contra del anterior alcalde, José Isabel Badillo Jaramillo y el actual, Luis Ángel Barroso Ramírez, sostuvo Gilberto Cordero Cortés, quien encabezó esta agrupación ciudadana con Crispín Corona y David Pérez.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

A principios de año, el MPRX, que surgió el seis de junio de 2021, con su nueva representación este año se reunió con personal de la Dirección de Gobernación y acordó liberar la presidencia municipal para dar paso a la revisión física del inmueble y permitir que la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardara el inmueble.

Durante el periodo electoral, la autoridad local pidió al Congreso local tomar el control físico de la alcaldía, sin que a la fecha exista respuesta.

Al concluir el primer trimestre de 2024, se cumplieron dos años con 10 meses de que fue tomado el edificio oficial, como rechazo al triunfo de Luis Ángel Barroso Ramírez, exdirector de obras públicas, a quien acusaron de hacer uso de recursos públicos y de incurrir en prácticas ilícitas para ganar sufragios, actos que le dieron el triunfo.

Entérate: ➡️ Avanza solución al conflicto en Xicohtzinco: entregan la alcaldía al OFS

Mientras tanto, el gobierno de Xicohtzinco continúa su administración de forma discreta en una sede alterna, refirió Cordero Cortés, quien recordó que a Barroso Ramírez le observó el Órgano de Fiscalización Superior irregularidades en su cuenta pública, pero no ha sido sancionado.

Lamentó que la causa por defender el bien común se haya perdido tras el cambio de integrantes de la comisión.

Añadió, quien integró la comisión que representó al movimiento, que se retiró de la agrupación en noviembre pasado, al renunciar a su cargo simbólico, pero no al movimiento. “Nos exigían muchas cosas, pedíamos que se involucraran, por lo que decidimos el cuatro de noviembre renunciar como comisión, fue cuando formaron una nueva representación, a la que no le he dado seguimiento porque me enfoqué a mis actividades; sé que se reunieron con gente de Gobernación y con diputados”·

Lee también: ➡️ Protestan pobladores de Xicohtzinco en la Capital

Mencionó Cordero Cortés que cada quien tomó su rumbo, “ellos estaban molestos porque decían que no entregamos documentos, por redes sociales nos enteramos que entregarían la presidencia, finalmente lo hicieron, pero nunca entregaron nada ni explicaron bajo qué acuerdos llegaron con el gobierno estatal”.

Refirió que desconoce si hay seguimiento a las denuncias contra Badillo Jaramillo, acusado de intentar privar de la vida a un integrante del MPRX, a quien baleó y dejó discapacidad. “Tampoco sabemos si siguen en pie las denuncias contra Barroso, pero percibimos que dieron carpetazo, fue notorio que empezaron a negociar, nunca publicaron en la página, no dieron copia de sus acuerdos, lo que vimos es que todo el tiempo entregado se fue a la basura, por eso me retiré”.

Municipios Derriban árboles en la zanja El Valor en Xicohtzinco

Cordero Cortés dice estar alejado de asuntos políticos

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Gilberto Cordero Cortés mencionó que su persona no tiene ninguna participación política, por lo que está alejado del proceso electoral, dedicado a sus actividades laborales.

Estoy totalmente desligado, no he considerado buscar alguna candidatura, no está en mis planes; lo del movimiento, al que dedicamos tiempo, desvelos y salud, mira en qué quedó, sinceramente a estas alturas en cuestión política no estoy con nadie, no pretendo nada

La alcaldía de Xicohtzinco sigue sin funciones oficiales a dos años con 10 meses de que fue interrumpida la labor de la administración pública municipal. Francisco H. Reyes / El Sol de Tlaxcala

EL COMUNICADO

No te pierdas: ➡️ Cuesta 25 mil pesos al mes sede alterna de Xicohtzinco

Al exterior de la presidencia municipal permanece un comunicado dirigido a miembros y simpatizantes del MPRX y ciudadanía en general, en el que el movimiento señala que mantiene los ideales con los que inició su lucha social en el municipio.

Municipios Ciudadanos de Xicohtzinco quitan patrulla a alcalde Ángel Barroso

Refiere que mantienen la firme convicción de luchar por la transparencia en el manejo de los recursos públicos en el municipio de Xicohtzinco, por lo tanto confirma su lucha contra la corrupción que ha imperado en las últimas administraciones, además de buscar el progreso, tranquilidad y mejor calidad de vida para la población.

En el comunicado menciona el MPRX, que a lo largo de estos dos años el movimiento se ha fortalecido y transformado a partir de la experiencia y participación ciudadana en las diferentes acciones y actividades en el municipio.

Los detalles: ➡️ El Movimiento Por la Recuperación de Xicohtzinco no entregará la alcaldía

Enfatiza que esta experiencia ha propiciado que lleven a cabo mesas de diálogo en las que han logrado los siguientes acuerdos: auditoría a la administración de José Isabel Badillo Jaramillo; auditoría a la administración de Luis Ángel Barroso Ramírez; retomar la investigación del atentado en contra de Fernando N.; investigación exhaustiva del homicidio de Gabriel M.; revisión del estado de la seguridad municipal; y el resguardo de la presidencia municipal que pasa a cargo de las autoridades estatales (Dirección gobernación y comisión especial el municipio de Xicohtzinco), bajo las siguientes condiciones:

Se colocarán sellos en la presidencia municipal, que indicarán el resguardo por parte de las autoridades estatales. Luis Ángel barroso Ramírez y todos los miembros de su administración no podrán poner un pie dentro de las instalaciones y el resguardo por parte de autoridades estatales se mantendrá hasta la entrada de la siguiente administración.