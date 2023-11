Tema del conflicto en Xicohtzinco ya fue encargado a titular de Segob, asegura la gobernadora Lorena Cuéllar

El conflicto político y social que persiste en Xicohtzinco desde el inicio de la actual administración municipal ya fue encargado al nuevo titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández, aseguró la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

La mandataria aceptó que se trata de un caso que en el que no han podido encontrar una solución, pero ya dio la instrucción al encargado de la policía interna del Estado para que vigile que no escale, sino que haya una conciliación entre los grupos involucrados.

Comentó que aunque se trata de un tema de índole municipal, como titular del Poder Ejecutivo ha intervenido para que sea resuelto, de la misma manera que ha lo ha hecho en otros asuntos, como haber acabado con el rezago que había al interior de Pensiones Civiles de Tlaxcala al cumplir con los pagos que había pendientes desde administraciones pasadas. “A veces hay que tomar decisiones fuertes, pero siempre son para bien de los tlaxcaltecas… como Gobernadora he puesto toda mi entrega y compromiso para ir dando lo mejor a favor de Tlaxcala”, dijo.

EL DIÁLOGO SIEMPRE DEBERÁ IMPERAR: SEGOB

Por su lado, Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de la Segob, aseveró que el diálogo siempre deberá imperar en la resolución de temas sociales, tal como lo ha instruido la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

“Todas las actividades del gobierno se realizan en coordinación con los Poderes y por ello hemos emprendido el diálogo; en términos de nuestra comunicación estatal me he reunido con los 60 municipios, he tenido contacto con todos los integrantes del Poder Judicial, con el Poder Legislativo y con ciertos liderazgos para establecer una agenda de atención directa y de manera constante”, expresó.

Indicó que con relación a la gobernabilidad ha mantenido contacto directo con los municipios, incluso con aquellos que tienen antecedentes de conflictos como Xicohtzinco, en donde aseguró ha habido un normal funcionamiento del ayuntamiento.

Han habido acciones, ha sido formada una comisión especial y han funcionado mecanismos de coordinación. Daremos el seguimiento para que funcione de manera correcta y concreta, prometió.

Finalmente, compartió que implementarán diferentes estrategias para atender los asuntos que lleguen a sus manos, pero reiteró que será una comunicación abierta y en donde el diálogo pleno prevalecerá.