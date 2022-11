Cumple don Chano 103 años de vida

Para prevenir enfermedades a sus 103 años, don José Marciano Vázquez Trujillo complementa sus alimentos con pulque y aguamiel en San Francisco Atexcatzinco, municipio de Tetla de la Solidaridad.

En sus años productivos, don Chano -como lo conocen en su localidad- fue tlachiquero, pulquero, productor de maíz, músico y cura huesos.

Don Chano cumplió 103 años el pasado dos de noviembre, nació en 1919, ve televisión, fuma cigarrillos, pero duerme 12 horas al día. Siendo un recién nacido, le tocó vivir los estragos de la pandemia por la fiebre española y recientemente la de Covid-19.

De los 12 hermanos que integran la familia Vazquez Trujillo, ya solo le sobreviven dos, un hombre de 80 años y una mujer de 82. “Bendito sea Dios, me siento bien, no me duele nada, pues el pulque me mantiene con vigor”, dijo.

Para caminar, don Chano se ayuda de una andadera, pues recientemente se cayó y sufrió fractura de fémur. Utiliza un aparato auditivo en la oreja izquierda para escuchar a sus hijos.

Su segunda esposa falleció hace tres años. Uno de sus hijos es el que se encarga de raspar los magueyes para extraer el aguamiel. En los 60 municipios de Tlaxcala es uno de los contados hombres longevos que superan los 100 años de edad.

La genealogía de don Chano está integrado por 12 hijos, 40 nietos, 70 bisnietos y 30 tataranietos.

