Danzar sobre un comal para “proteger” al bebé del eclipse, recomendaban antaño a embarazadas en Cuauhtenco

De la mitología y leyendas indígenas sobre los fenómenos astronómicos solo quedan recuerdos, hoy la modernidad ha acabado prácticamente con esos ideales, que solo han quedado en la mente de los adultos mayores.

Municipios En Apizaco avistaron eclipse en el parque Cuauhtémoc con ayuda de especialistas de la BUAP

Desde bailar en un comal de barro hasta romperlo totalmente, era una de las recomendaciones más efectivas que se usaban para tener un embarazo exitoso ante un eclipse solar, dijo Calixta Muñoz Corona, de la comunidad indígena de San Felipe Cuauhtenco, municipio de Contla.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Local Lejos de los mitos, viven tlaxcaltecas eclipse solar

Si bien comentó que esa práctica no la llevó a cabo, sí recuerda que su madre Eleuteria Norberta Corona Galicia le narrada esa mitología que desde sus ancestros era una costumbre para el que bebé no naciera con algún tipo de deformación.

También era costumbre, dice, usar un espejo en el vientre amarrado con un listón.

A mí me tocó estar embarazada en el eclipse de 1991, pero ese día no use nada de eso, simplemente no salí de mi casa, detalló la mujer indígena.

Más información: ➡️Memoria de papel | Eclipse total de Sol marcó la recta final del siglo XX

Y es que esa era una de las principales mitologías que más acostumbraron las personas de antaño, a mantenerse ocultas en sus hogares mientras los fenómenos astronómicos estaban presentes.

Local En Tlaxcala no habrá sanciones para alumnos que no asistieron a clases por eclipse

Mientras que María de los Ángeles Copalcua Flores, de la comunidad indígena de Guadalupe Tlachco, municipio de Santa Cruz Tlaxcala, informó que la recomendación de sus ancestros era usar una moneda antigua en el vientre, eso protegía a los bebés que estaban por nacer, según narró.

La mujer de 94 años de edad también expuso que la mejor alternativa ante un eclipse solar, es no salir de la casa, tanto para embarazadas como para cualquier persona.

Los detalles: ➡️Planean avistamiento seguro de eclipse solar en 19 sedes del estado

Ayer lunes ocho de abril, con el eclipse solar que se presentó, María de Los Ángeles estuvo encerrada en su casa hasta que finalizó el fenómeno astronómico.

Según la creencia, recordó, las personas expuestas al sol durante el eclipse pueden sufrir cualquier tipo de enfermedad, incluso ceguera aunque no vean directamente los rayos del astro rey.

Por fortuna, explicó, a lo largo de su vida ha tenido buena salud, porque ni los eclipses, ni las condiciones meteorológicas han mermado su estado físico, incluso venció la enfermedad del coronavirus durante la época inicial de la pandemia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

ESCUELAS SUSPENDEN CLASES

Si bien la asistencia a las escuelas este lunes ocho de abril fue opcional ante el fenómeno astronómico, las instituciones educativas, principalmente de las comunidades indígenas, suspendieron clases ante la baja asistencia de alumnos.

A decir de algunos padres de familia entrevistados, el motivo fue para no exponer a sus hijos a un daño visual, o simplemente para seguir la tradición de mantenerse dentro de sus casas durante el eclipse.

Otro mito sobre los eclipses en las comunidades indígenas de antaño, era que al exponerse al fenómeno una embarazada, el bebé nacería con manchas y lunares en la piel.