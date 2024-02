Descarta alcalde de Totolac compensación de fin de trienio para integrantes del Cabildo

Tajante, el alcalde Ravelo Zempoalteca Enríquez descartó la entrega de 189 días de salario como bono de fin de trienio para integrantes del Cabildo, pues eso implicaría un severo golpe a las finanzas municipales.

En entrevista, el presidente municipal manifestó su desacuerdo por la postura asumida por 11 de los 17 integrantes del cuerpo edilicio que presentaron un Anexo Único en el que, entre otras cosas, demandan la entrega de un bono equivalente a poco más de seis meses de salario, amparados en una legaloide interpretación de la Constitución.

En su edición del pasado lunes, El Sol de Tlaxcala dio a conocer que con motivo del fin de administración, cinco regidores y seis presidentes de comunidad de Totolac plantearon que les autoricen recibir el equivalente a 189 días de salario, además de un aumento a sus percepciones, un reajuste en gastos para festejos sociales y adicionalmente 10 mil pesos mensuales como gastos a comprobar.

“Autorizar ese pago representaría dejar sin salario a los 31 sindicalizados y dos jubilados que tenemos, también a tener complicaciones para pagarle a los 40 policías a en general a todos los empleados de confianza… pero no solo eso, la principal afectación sería a la sociedad al dejar sin gasolina a las patrullas y camiones recolectores de basura, no pagar el alumbrado público y tampoco la energía de los pozos que bombean el agua potable de la cabecera municipal, de Los Reyes Quiahuixtlán y Ocotelulco”, expresó el alcalde.

En tono molesto, Ravelo Zempoalteca criticó a los 11 regidores y presidentes de comunidad que se unieron para velar por sus intereses personales, antes que pensar en el bienestar de la gente que los eligió para ocupar un cargo de representación popular.

Yo no creo que la gente quedaría contenta al quedarse sin agua potable, sin patrullajes, sin alumbrado público y sin recolección de basura, por eso mi posición es en contra de esa postura personal de ciertos integrantes del Cabildo y por eso no va a pasar su propuesta, atajó.

Ravelo Zempoalteca indicó que “cumplirles el capricho” a los integrantes del Cabildo representaría una erogación de poco más de cinco millones de pesos.

-¿Cuál es su argumento para pedir ese bono de fin de trienio?

-"Según ellos no les alcanza lo que reciben, que trabajan mucho y que van a hacer gestiones, pero los regidores ni un lapicero han gestionado, no se presentan a trabajar y solo vienen los días 15 y 30 para cobrar”.

-¿Los regidores han entregado informes de sus actividades al Cabildo como lo marca la Ley Municipal?

-No, no, no, no, ellos no entregan nada, no vienen a trabajar, no vienen a laborar, solo vienen por la lana, por la quincena… yo estoy en desacuerdo con su postura y no va a pasar.

De hecho, indicó que ya dialogó con algunos de los 11 firmantes de ese Anexo Único para que se desistan y puedan sesionar lo más pronto posible y se apruebe la no entrega de ningún tipo de bono.





Yo no voy a heredar problemas a la próxima administración, porque si se aprueba elevar el presupuesto en salarios ya no lo podrán bajar y le dejaría hecha la maldad a quienes lleguen y no es posible, las finanzas de Totolac no dan para eso, explicó.

En cuanto a las obras públicas, refirió que no se verían afectadas toda vez que están presupuestadas, no obstante, su prioridad es heredar finanzas sanas.

Ravelo Zempoalteca pidió a los presidentes de comunidad que exigen un bono de fin de administración que demuestren a sus gobernados qué obras públicas han hecho y transparenten el uso de su gasto corriente, porque existen constantes reclamos de los baches, luminarias dañadas y no dan apoyo a las comisiones ciudadanas.

-¿Entonces cómo comprueban lo que reciben de gasto?

-Solamente ellos lo saben, aquí presentan sus facturas y supuestos apoyos económicos, pero la realidad lo sabe la gente de las comunidades.

-¿Cómo califica su postura a unos meses de concluir la administración?

-Muy vergonzosa porque a pesar de ser un municipio que está junto a la Capital, no tenemos el mismo desarrollo y pese a eso, hay quienes quieren servirse y no servir porque piensan que hay mucho dinero, pero la verdad es que no saben cómo se maneja una administración municipal.

Los regidores y presidentes de comunidad que firmaron la entrega de un bono de fin de trienio equivalente a 189 días de salario son: Armando Zitlalpopocatl Acha (primero); José Rafael Cuecuecha Águila (segundo); Federico Torres Cuatepotzo (cuarto); Guadalupe Flores Pérez (quinta) y Celeste Monserrat Morales Barrios (sexta), así como José Luis Hernández Martínez, de La Candelaria Teotlalpan; Martha Popocatl Popocatl, de Los Reyes Quiahuixtlán; Josué Cano Lima, de Zaragoza; Ramón Juárez Sandoval, de San Francisco Ocotelulco; Armando Aguilar León, de Acxotla del Río y Oscar Hernández Verdugo, de San Miguel Tlamahuco.