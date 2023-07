Protestan vecinos de Totolac contra alcalde Ravelo Zempoalteca, lo señalan de abuso de autoridad

Vecinos de Totolac protestaron en contra del alcalde Ravelo Zempoalteca Enríquez, por supuesto abuso de autoridad y tratar de apropiarse de un predio dividido en cuatro lotes, ubicado a un costado de la Unidad Deportiva de la demarcación.

Los inconformes señalaron que el pasado lunes 24 de julio, personal del ayuntamiento acudió a la zona en conflicto para devastar cultivos con la intención de abrir una calle, lo que provocó su molestia y emprendieron acciones para retirar la maquinaria y al trabajador.

Angélica N., afectada por la situación, detalló que desde 1990 tiene un conflicto por el predio con el Ayuntamiento, en el que el predio aparentemente fue vendido por la propietaria, sin embargo, los familiares aseguran que la transacción no sucedió y que las firmas que acreditan la transacción son apócrifas.

Por este conflicto, quienes se acreditan como dueños del predio, sostienen que desde 2021 la administración municipal no les ha permitido el pago del impuesto predial, aunque desde 2019 existe una resolución del Juzgado Segundo Distrito de que la administración municipal debe permitirles el pago.

Por lo hechos de invasión al predio y daños a propiedad privada, los inconformes promovieron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.

OBRA NO SERÁ UNA CALLE

Ante la movilización el alcalde aseguró que el predio es propiedad del ayuntamiento, desde el año 1985, fecha en que la propietaria Lucía N., aparentemente traspaso el predio.

Señaló que la obra no corresponde a una calle que beneficiaría el acceso a un supuesto hotel de su propiedad, si no que es la ampliación del polideportivo, no obstante, el proyecto no ha sido consolidado y aún no definen la inversión a destinar.