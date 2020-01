Don Poncho se resiste a abandonar el campo

Don Alfonso Luna García tiene 72 años y, aunque tiene diabetes, se resiste abandonar el trabajo entre los surcos de maíz. Es beneficiario de la pensión del gobierno de la República del programa 68 y más, lo que recibe lo ocupa para tratar su enfermedad y para comer.

Así que durante la cosecha y al iniciar el ciclo de siembra se contrata con los dueños de la tierra por 200 pesos diarios.

Mencionó que de sus seis hijos la mayoría se dedica a la costura en Santa María Acuitlapilco, pero hay uno que no le gusta que lo toque el sol.

Don Poncho trabaja ocho horas en el campo y percibe 200 pesos al día/Tomás Baños

“Los médicos me dijeron que comiera poca tortilla porque la enfermedad avanza, pero con estos trabajos me quedaba con hambre, ya mejor no les hago caso”.

El trabajo de don Poncho consiste en cortar el zacate y pizcar las mazorcas de raza cremosa.

Inicia actividades a las 08:00 horas y termina a las 16:00 horas.

Don Poncho trabaja ocho horas en el campo y percibe 200 pesos al día

LOS RIESGOS

Unas veces en el frío y otras en el calor, don Poncho Luna se gana la vida para mantener a su esposa, pues la pensión es para los medicamentos y lo que le paga el patrón para ir comiendo.

