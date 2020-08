En riesgo, la construcción de puente en Chiautempan

La construcción de un puente vehicular que comunica a las comunidades de Reforma con Santa Cruz Guadalupe, en Chiautempan, está detenida desde principios de año y en riesgo de no concluirse al resistirse el gobierno de Héctor Domínguez Rugerio a aportar los 800 mil pesos que prometió para el proyecto.

De acuerdo con integrantes del Comité de Obra, que encabeza Samuel Tónix Ipatzi, el proyecto requiere en total una inversión de 6.3 millones de pesos, de los cuales 5.5 millones ya fueron etiquetados por la legisladora del Distrito IX, María Félix Pluma Flores, a través del Fondo de Resarcimiento a las Finanzas Municipales del Estado de Tlaxcala.

En tanto, los 800 mil pesos restantes para la obra los ofreció el alcalde Héctor Domínguez Rugerio en una reunión sostenida con vecinos el pasado 2 de febrero de 2020 en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, a la que asistieron tanto la legisladora como el presidente de comunidad de Santa Cruz Guadalupe, Maximino Rosas Tónix.

Sin embargo, la obra se encuentra detenida desde el mismo mes de febrero y hasta el presente mes de agosto de 2020 y en la primera etapa, en la que se etiquetaron 2 millones de pesos, únicamente fueron construidos 6 pilares de concreto.

“En esta obra sinceramente hay irregularidades porque ya lleva mucho tiempo detenida y en la primera etapa solo levantaron seis pilares de concreto y uno lo tiraron dos veces para volverlo a hacer porque no midieron bien los ingenieros… según ellos nomás en eso se fueron 2 millones de pesos”, expresó Felicitas N., integrante del Comité de Obra.

Los inconformes manifestaron que en principio les indicaron que la obra estaba detenida por la pandemia que paralizó prácticamente todas las actividades en los meses de marzo, abril y mayo; no obstante, con la llegada de la llamada Nueva Normalidad, a partir de junio, varias actividades fueron retomadas para reactivar la economía, entre ellas el rubro de la construcción, pero en Chiautempan no sucedió lo mismo.

Ante ello, han solicitado una explicación al gobierno chiautempense para que los trabajos sean retomados y la obra sea concluida conforme a lo establecido, es decir, en este mismo año, pues tienen temor que se alargue con la llegada del proceso electoral.

“No es posible que otros municipios estén retomando sus obras y aquí no hay nada, si vemos la obra carretera de Tlaxcala para Apizaco no fue detenida y trabajan con medidas de prevención, pero aquí no pasa lo mismo y para todo dicen que por la pandemia no hacen nada”, dijo otro integrante del Comité de Obra.

6 pilares de concreto construyeron en la primera etapa del puente.

3 meses estuvo detenida la obra por la pandemia, pero no se ha retomado.

2 veces derribaron un pilar de concreto por malas mediciones de los ingenieros.

Un total de 5.5 millones de pesos fueron etiquetados por la diputada del Distrito IX y solo 800 mil pesos deben ser aportados por el gobierno de Chiautempan para el puente.

