Exigen ambulantes de Chiautempan regresar a las calles en la nueva normalidad

Ambulantes de Chiautempan protestaron este martes 16 de junio su regreso a la nueva normalidad a las afueras de la presidencia municipal.Lorenzo Ortega Nava, comerciante ambulante, aseguró que desde hace tres meses sus ventas han disminuido por la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del Coronavirus.

"O es el virus o es el hambre lo que nos va a matar, ya no tenemos dinero para llevar el sustento a la familia", expresó en entrevista para El Sol de Tlaxcala.

Desde el pasado jueves 9 de abril, más de 300 ambulantes acordaron con autoridades municipales disminuir su jornada laboral al 50 por ciento y tomar en cuenta las medidas sanitarias por la Covid-19.

Sin embargo, al iniciar la nueva normalidad el pasado 1 de junio, los ambulantes piden al gobierno de Héctor Domínguez Rugerio los deje trabajar todos los días, como normalmente lo hacían, pero respetando medidas medidas sanitarias.

Ya nos cansamos, no podemos seguir laborando un día sí y otro día no, el poquito ahorro ya se nos agotó y no tenemos apoyo de gobierno estatal o municipal, agregó.

EL ACUERDO

Durante un diálogo con el Secretario del ayuntamiento, ambas partes acordaron que a partir del 1 de julio el ambulante regresará a su normalidad.

Empero, previo a que esto pase, habrá una reunión de ambulantes con el alcalde para tomar medidas sanitarias y evitar la propagación del virus.

