Hablan sobre deuda externa en la UATx

Emmanuel Bautista Guzmán, docente de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas (FCEA) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), habló sobre la deuda externa, un tema que ha provocado muchas opiniones en el país.

Local Hablan sobre repercusiones de la Covid-19

El docente consideró importante abordar este tema desde la FCEA para que la población conozca las implicaciones que tiene solicitar una deuda externa en un momento complicado y cómo actuar acertadamente frente a los cambios que impone la pandemia por la Covid-19.

Suspenderá Idet eventos que celebren en semáforo rojo



Lee más aquí ➡ https://t.co/EAN0QHlXU3#Deportes pic.twitter.com/Jq0rcEFiJt — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 27, 2020

Explicó que el Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador, eligió no solicitar préstamos al Fondo Monetario Internacional para enfrentar la pandemia, pero esto no significa que aumentarán los impuestos.

Local Reprueba maestro a medio grupo de la UAT

Indicó que el presidente de México ha comentado en diversas ocasiones que durante su gobierno no subirían los impuestos, además la decisión de no contratar deuda se debe a que considera buenas y sanas finanzas en el país para hacer frente a las consecuencias sanitarias de la pandemia.

No obstante, aseveró que podría darse un recorte en algunos programas de gobierno, pero esto no garantiza que en un futuro podrían tomarse otras decisiones, lo que dependerá de cómo se encuentra la situación del país, pues lamentablemente la pandemia está lejos de terminar y no será hasta que la economía comience a reactivarse que realmente se conocerá la magnitud de la crisis y como se encuentra el país en el aspecto económico.

Con uso de aplicaciones, envío de comida es un próspero negocio



Lee más aquí ➡ https://t.co/cVnblWkhng#Economia #NuevaNormalidad pic.twitter.com/U6K2MTIFRU — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 26, 2020

Mencionó que en ese momento se tomarán otras decisiones y se sabrá si fue buena o mala decisión el no endeudarse porque de alguna u otra manera deberá las autoridades deberán brindar apoyo para reactivar la economía y quienes lograrán esto son las empresas, emprendedores y el comercio en general, los cuales están enfrentando momentos muy difíciles por el confinamiento y paro de labores.

Bautista Guzmán señaló qué aumentar la carga tributaria de las pequeñas y medianas empresas inevitablemente derivaría en la bancarrota y la consecuencia sería mayor desempleo, concluyó.

Local Concluye programa de contención emocional, en la UAT

Aumentar la carga tributaria de las pequeñas y medianas empresas inevitablemente derivaría en la bancarrota y la consecuencia sería mayor desempleo

Emmanuel Bautista / Docente de la UATx

Continúa leyendo:

Local Invita UATx a obtener beca de Servicio Social

Local Inicia UATx charlas sobre el ambiente