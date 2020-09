Hay gobernabilidad en Totolac: Alcalde

A cinco meses de desatarse un conflicto entre un grupo de tahoneros con el ayuntamiento de Totolac, el alcalde Giovanni Pérez Briones asegura que el municipio que representa tiene gobernabilidad.

Y es que este 30 de agosto se cumplió otro mes sin dar solución a un pliego petitorio de un grupo de personas inconformes; en contraparte, el alcalde explicó que tras ser analizado, no han faltado a ningún punto.

No obstante, la alcaldía permanece tomada por personas que están a la espera de una solución por el gobierno municipal y del estado, donde también retienen armamento y unidades oficiales de la Dirección de Seguridad Pública.

Pese a todo lo anterior, el ayuntamiento de Totolac sigue operando de manera normal para atender las necesidades de sus habitantes, no solo en obra pública, sino también siguiendo con los programas de ayuda al pueblo.

“Siempre hemos sido un ayuntamiento abierto al dialogo, nuestra voluntad es respetar el manifestarse. La inconformidad es parte de lo que nos ayuda a mejorar como gobierno, la crítica constructiva siempre permite el poder reorientar nuestros trabajos y seguiremos siendo respetuosos de ello”, dijo el alcalde.

En entrevista, Pérez Briones comentó que lo importante no es priorizar el retomar una instalación, ya que no los ha afectado en cuestión de operatividad. Además, por la pandemia no hay condiciones tras tener que respetar la cuarentena.

Sin embargo, manifestó que el ayuntamiento ya analiza el pliego petitorio para llegar a un común acuerdo en días siguientes, donde razonan su viabilidad

-¿Existe la gobernabilidad en Totolac, presidente?

“Existe la ingobernabilidad cuando un grupo representativo de la población o número importante está en un mismo canal, pero la presencia, sin demeritar a nadie, solo es un grupo de tres personas”, respondió.

“Aquí estamos, no estamos escondidos, al contrario, estamos abierto al diálogo con quien sea, en el municipio sigue teniendo todos los servicios”, finalizó el munícipe.

5 meses lleva el convlicto con tahoneros, quienes demandan apoyos económicos al ser afectados por la contingencia provocada por el nuevo coronavirus

