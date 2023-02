Impiden labores de síndica en Quilehtla

La síndico de Santa Cruz Quilehtla, Micaelina Pérez Flores, acusó que no le han permitido desempeñar sus funciones, la ignoran en la proyección para la ejecución de obra y en la distribución del gasto público.

Recordó que la cuenta del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se la pusieron a disposición para su análisis, revisión y validación, dentro del plazo legal, pues solo le enviaron un oficio por parte del tesorero municipal sin las comprobaciones del gasto público correspondiente.

En lo que va de la presente administración, no me han enterado de los ingresos financieros para el municipio, lo correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y del Fondo para la Infraestructura Social Municipal e ingresos propios, tampoco soy tomada en cuenta para la distribución de los mismos, por eso, no puedo realizar mis funciones, subrayó.

Bajo protesta de decir verdad manifestó que tampoco tiene los recursos humanos de su entera confianza y con la capacidad técnica profesional necesaria para las labores de fiscalización, pues la contadora que le asignaron es de recién ingreso de la licenciatura, sin la experiencia en temas de cuenta pública. “He solicitado por escrito al tesorero me entregue la cuenta con 15 días hábiles de anticipación o me la pase mes por mes, pero no toma en cuenta mi petición, refiere no es posible me la pase de esa forma”, declaró.

Cuando el tesorero le proporciona las comprobaciones, solo le entrega los estados financieros de la misma, sin que acompañe el soporte documental de la misma o en ocasiones se las entregan por partes, lo cual le impiden realizar su revisión conforme a Derecho. Por último, la abogada del pueblo resaltó que no es tomada en cuenta para la priorización y ejecución de las obras públicas, por ejemplo, en las dos recientes, -calle Emilio Sánchez piedras y Pascual Grande, jamás le entregaron soporte técnico e información de las mismas, obtuvo montos y metas el día del banderazo de inicio.

La síndico de Quilehtla, Micaelina Pérez Flores y el alcalde, Leonardo Flores Grande han mantenido pugnas políticas desde el inicio de la administración.