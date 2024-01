Incendio del relleno sanitario “Tonsil” está casi controlado

A seis días del incendio en el relleno sanitario “Tonsil”, ubicado los cerros de Santa Cruz Techachalco, Panotla, la situación está controlada en un 95 %, informó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia, por lo que autoridades gubernamentales prevén que las actividades se retomen de manera normal para el fin de semana.

No obstante, la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset) determinaron ampliar la suspensión de clases en 52 escuelas de nivel básico para retomarlas el lunes 29 de enero, como medida de prevención debido a que aún hay presencia de humo en la zona. Lo anterior, toda vez que el próximo viernes se desarrollará el Consejo Técnico Escolar.

Además, la dependencia educativa estatal notificó que habrá jornadas de limpieza en las instituciones para salvaguardar la integridad de los alumnos por la contingencia ambiental que prevalece desde el pasado fin de semana y que el reinicio de actividades en las escuelas será con uso de cubrebocas obligatorio.

La suspensión de clases presenciales aplica para 52 escuelas situadas en Totolac, Panotla e Ixtacuixtla, medida que acatan siete mil 247 alumnos y 759 trabajadores de la educación.

POBLADORES DEPOSITARON BASURA FRENTE A PRESIDENCIA

Por otro lado, pobladores que habitan en inmediaciones del relleno sanitario “Tonsil”, ubicado en Santa Cruz Techachalco, municipio de Panotla, arrojaron basura frente a la alcaldía la noche del martes, para exigir el cierre del basurero.

La gran cantidad de desechos sólidos fueron trasportados en camionetas de tres toneladas y arrojados frente al inmueble municipal, aunado a la demanda de pronta solución por la contaminación ambiental que significa el vertedero.

Con pancartas en las que resaltaba la leyenda: “Panotla es una bomba de tiempo”, los inconformes demandaron una solución rápida y señalaron como una crisis ambiental de grandes dimensiones, la cual no es reciente.

Cabe señalar que en la protesta participaron algunos aspirantes a la presidencia municipal de Panotla, quienes buscaron el foco público durante la protesta, en la que también hubo algunas afectaciones al edificio público al romper algunos vidrios cuando arrojaron los desechos sólidos.

SE OPONEN PEPENADORES AL CIERRE DEL RELLENO

La noche del martes, los trabajadores de la pepena se confrontaron con los manifestantes, pues se oponen al cierre del relleno sanitario, toda vez que representa la fuente de ingreso para decenas de familias dedicadas a esa actividad. Además, acusaron de ilegitimas las protestas pues entre la multitud han observado la presencia de los expresidentes Xavier Santacruz Santacruz y Maurilio Palacios Montales, así como algunos aspirantes a la diputación local y a la presidencia municipal.

ALCALDESA ES HOSPITALIZADA POR PROBLEMAS DE SALUD

Por otro lado, la alcaldesa de Panotla, Felicitas Vázquez Islas, confirmó a este Diario que fue hospitalizada la noche de este martes al presentar problemas de salud a causa del conflicto que se vive por el incendio en el basurero estatal “Tonsil”.

“Se me subió la presión (arterial), hemos trabajado en el relleno sanitario todos los días, el cuerpo ya no aguanta como antes en la juventud, pero ya me dieron de alta esta mañana”, expresó.

Después de aclarar que no es competencia municipal el manejo del relleno sanitario “Tonsil”, la presidenta aseveró que ha trabajado en forma coordinada con recicladores de PET y la Secretaría de Medio Ambiente para abatir los incendios de 2023 a la fecha.

