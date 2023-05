Invierte Xaloztoc tres mdp en sus oficinas de Seguridad

Con una inversión de tres millones de pesos, el gobierno municipal de San Cosme Xaloztoc inauguró las nuevas instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, edificio que enmarcará las actividades que desempeñan los elementos policiacos al servicio de la población.

El alcalde José Rafael Coca Vázquez destacó que con esta obra no solo se cumple un compromiso de campaña, sino que se da respuesta a una añeja demanda de la ciudadanía, toda vez que Xaloztoc fue clasificado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como el último lugar de los 60 municipios para garantizar los derechos de personas que infringen la ley o cometen faltas administrativas y requieren permanecer en separos preventivos.

Ante el secretario de Seguridad Ciudadana, Ramón Celaya Gamboa, quien acudió en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el munícipe lamentó que gobiernos anteriores no atendieron esta demanda; no obstante, ahora se concluye una obra de vital trascendencia.

“El día de hoy quiero manifestarles nuestra alegría porque hacemos realidad un pendiente que teníamos como municipio durante muchos años en el tema de seguridad pública… esta emoción que podemos sentir por poder concluir una obra de este tipo, refrenda el compromiso de permanecer en la misma línea de nuestra gobernadora para trabajar en favor de la seguridad de nuestro estado”, expuso.

El presidente municipal refirió que su administración se sometió a ahorros para priorizar esta obra, pese a que existen otras necesidades que también requieren la aplicación de recursos públicos.

“ Estoy seguro que estas instalaciones vendrán a dar una gran herramienta de trabajo y apoyo para nuestros elementos de seguridad pública y reflejan nuestro compromiso con la ciudadanía de invertir en materia de seguridad ”, refirió al decirse convencido de que la seguridad no solo compete a las autoridades, sino también a sus gobernados.

Rafael Coca Vázquez acentuó que las nuevas instalaciones refuerzan el tema de seguridad, pero no lo resuelven, de ahí que debe compartirse la responsabilidad entre ciudadanos y autoridades, por ello los convocó a participar y denunciar cuando observen un delito.

Agregó que durante el ejercicio fiscal 2022 y lo que va de 2023, con el respaldo de los integrantes del cabildo, su administración ha invertido en la adecuación de la infraestructura, en el sistema de vigilancia interna, acondicionar el servicio de internet, además de rehabilitar en su totalidad el inmueble heredado en el abandono por la anterior administración.

Aunado a ello, el gobierno municipal ya trabaja para generar las condiciones de que en el mismo inmueble sea instalado en los próximos meses el Centro de Control y Comando (C2), con el respaldo el Gobierno del Estado.

Destacó que el remodelado inmueble no solo albergará las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, sino que también estarán ahí el Juzgado Cívico; Médico Legista; Centro de Monitoreo y Auxiliar del Ministerio Público.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Ramón Celaya Gamboa, reconoció el esfuerzo de la administración municipal de Xaloztoc para atender la problemática de seguridad en su territorio, pues solo de esa forma se podrá hacer frente a quienes delinquen. “He recorrido los 60 municipios de Tlaxcala y he visto que hay presidentes municipales muy comprometidos, otros no tanto y hay otros que no les interesa la seguridad pública… Xaloztoc hoy en día está demostrando su compromiso con la ciudadanía y eso es digno de aplaudirle al señor presidente municipal, Rafael Coca Vázquez”, expresó.

