Mi hijo me apoya pero no decide: Gustavo Jiménez

El presidente municipal de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero, admitió que su hijo mayor, de nombre Juan Carlos, lo apoya a gobernar porque proviene de una familia unida y bien integrada, no de padres divorciados.

Municipios En Chiautempan amplían contrato de parquímetros un mes

No obstante, atajó que aunque lo apoya con todos los asuntos relacionados a la investidura que obtuvo democráticamente durante el proceso electoral del pasado 6 de junio, no deja que decida.

Entérate: ➡️ Nada se va a imponer en mi gobierno: Gustavo Jiménez



Yo soy de una familia bien integrada, mis papás no son divorciados, yo no soy divorciado, mis hijos tampoco, entonces nos ayudamos, expresó en entrevista efectuada a la víspera del Día de la Familia, que se conmemoró este 6 de marzo en México.

Gustavo Jiménez admitió que su hijo mayor lo apoya a gobernar / Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Local Parquímetros de Chiautempan, entre la opacidad e ilegalidad

-¿Es malo ser divorciado?

“No no, no, no”, contestó.

-¿Entonces qué tiene que ver eso?

La unión tiene mucho que ver, la unión que yo tengo en mi familia, a mi papá yo lo ayudaba y mi hijo me ayuda, pero no lo dejo que decida.

Te puede interesar: ➡️ Alcalde de Chiautempan entrega el cargo en supuesto estado alcohólico

Abundó que ocurre lo mismo en el caso de su hija Mónica Jiménez, quien de manera honorífica preside el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

“Yo tengo dos hijos, una hija que me ayuda en el DIF y otro hijo que me ayuda, yo no tengo ningún compromiso con otra familia para tenerlos ahí, ellos dos son los únicos que me ayudan, nada más, entonces la gente va a comentar, pero ahí está el órgano y todo tiene que ser transparente”, dijo el alcalde.

La entrevista se dio ante los señalamientos cada vez más constantes de que Juan Carlos Jiménez es quien lleva las riendas de la administración pública y no su papá, además de que tiene una oficina en las instalaciones de la Tesorería Municipal en la que atiende a ciudadanos, decide a los proveedores y la distribución de apoyo a las comunidades.

Te puede interesar: ➡️ Candidato de Morena, Gustavo Jiménez logra la alcaldía de Chiautempan

Por otro lado, la tarde del pasado viernes sesionó el Comité de Adquisiciones aprobó la adjudicación directa para la compra de los nuevos parquímetros y la firma del contrato.

CONTINÚA LEYENDO⬇️

Cultura Homenaje póstumo a Graciela Orozco

Municipios Separan del cargo a director de seguridad de Chiautempan

Municipios Destituyen a director de Turismo de Chiautempan tras chocar auto