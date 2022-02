Suman empleados de Chiautempan dos quincenas sin cobrar

Más de 400 empleados de todos los niveles del gobierno municipal de Chiautempan, incluidos los integrantes del Cabildo, se quedaron por segunda quincena consecutiva sin cobrar su salario.

Se trata de síndico, regidores, directores de área y empleados de confianza, además de los más de 110 elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal que la mañana de este 2 de febrero amagaron con hacer un paro de labores si no les pagan en el transcurso del día.

Los empleados reprocharon que una vez más fueron engañados por el alcalde Gustavo Jiménez Romero y personal de la Tesorería Municipal que les dijeron que les pagarían las dos quincenas del mes de enero juntas, pero el pasado viernes 28 no les cayó ningún pago a sus cuentas de nómina y mucho menos el lunes 31.

De hecho, elementos policiacos le pidieron al titular de la corporación, Agustín Durán Córdova, una explicación ante el incumplimiento en el pago de su salario, pero el mando policiaco se limitó a manifestar que la situación es pareja para todos y que haría presión para pronto reciban su retribución ya devengada.

Por su parte, empleados de confianza que denunciaron a El Sol de Tlaxcala la situación, afirmaron que el personal de la Tesorería Municipal argumenta que por el cambio de Ángel Lima Tecpa y la recién llegada al área administrativa de Erika Carrasco, hubo sustitución de cuentas bancarias y eso supuestamente ha retrasado el pago.

No obstante, el personal de la Tesorería Municipal del gobierno morenista también culpa a la Secretaría de Finanzas de la administración de Lorena Cuéllar Cisneros de no liberar las participaciones, situación que no es creíble porque los trabajadores estatales laboran sin contratiempos y con el pago de sus emolumentos.

Síndico, regidores, directores de área y empleados de confianza, además de los más de 110 elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal amagaron con hacer un paro de labores. | Moisés Morales

La inconformidad ante el incumplimiento en el pago de salarios ha ido en incremento y no se descarta un paro de labores en las próximas horas en Seguridad Pública, aunque en el caso de los empleados de confianza la situación es distinta porque temen perder su empleo.

Cabe recordar que la Tesorería Municipal de Chiautempan enfrenta serios problemas por un presunto desfalco detectado, lo que derivó en una denuncia penal a finales del año pasado y el cambio de titular del área, además de que no es la primera ocasión que es retenida la quincena a empleados de confianza de Chiautempan, pues en septiembre pasado quedó evidenciado que no cobraron y aunque en octubre firmaron por cuatro quincenas, solo recibieron la mitad de ellas, por instrucciones del alcalde Gustavo Jiménez Romero y sus asesores cercanos.





