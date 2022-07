Muestran libertad a través del grafiti

Para los artistas urbanos Magdiel Arturo Cononi Mitzi “Dexor” y Emir Amastal Teutle “Cero”, del Grupo de los Grises, su única pasión en la vida es hacer arte a través del grafiti.

Ni drogas ni pandillas forman parte de su ideal, aunque consideran que la sociedad los ha estereotipado con esa forma de vida.

Ambos jóvenes, originarios de Cholula, Puebla, participaron en la Expo Graff realizada dentro de los eventos de feria de la Sección Novena de Contla de Juan Cuamatzi, donde elaboraron un mural en la cancha deportiva anexa a la presidencia de comunidad.

Ahí, “Dexor”, con más de 10 años en el arte del grafiti, narró que su actividad es por el gusto de pintar y hacer arte.

Para nosotros, como colectivo, explotamos nuestra creatividad libremente, sin la necesidad de drogas u otro tipo de sustancias, afortunadamente el grafiti ha evolucionado bastante y hay mucho talento, no sólo en letras, sino en obras más completas, explicó Cononi Mitzi.

Explicó que el grafiti de vandalismo es breve, con diferentes códigos de pintura y hasta de comportamiento y, desde luego, simbolismos diferentes.

No he estudiado artes, pero puedo ver una imagen que me guste y lo saco, es un modo de quitarme esas ganas de pintar, es más por el gusto, indicó “Dexor”.

Mientras que Emir Amastal Teutle, conocido en el mundo del grafiti como “Cero”, señaló que con un cuerpo libre de drogas se pueden expresar las ideas con mayor libertad, pues “usar drogas sería como una “tranca”.

Magdiel Arturo Cononi Mitzi, artista urbano: "Con el arte urbano quiero que noten lo libre que soy, más allá de los estereotipos que nos pone la sociedad, que mis grafitis salga de mí, para satisfacción personal”.

