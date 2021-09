Plasma Juan Carlos Juárez la identidad tlaxcalteca, con murales

Es increíble que en en otros estados no sepan que Tlaxcala existe y que su historia es fundamental, por eso me gusta plasmar en mi trabajo la cultura y las raíces tlaxcaltecas para llevarlas a muchos otros lugares, así describe el artista urbano Juan Carlos Juárez Álvarez los motivos que le han llevado a intervenir el espacio público en Tlaxcala y otras entidades con murales que hablan de nuestro estado.

Cultura Por primera vez La Mala Mata llega Tlaxcala

Entre los temas que el artista aborda en su pintura mural se encuentra el papel de Tlaxcala en la creación de la actual nación mexicana como parte de la Conquista, hasta los personajes contemporáneos que son símbolo de la cultura tlaxcalteca, como es el caso del muralista Desiderio Hernández Xochitiotzin.

Cultura Difunden la tradición culinaria de Tlaxcala

“En mis murales he plasmado la figura del Hombre Águila, el Hombre Jaguar y la batalla de Cacaxtla; también he reinterpretado algunos de los fragmentos de los murales del maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin y así como su propia figura, pues mi intención es que la cultura tlaxcalteca sea conocida en todo el país, porque desafortunadamente hay algunos lugares en los que no saben de la existencia de Tlaxcala”, detalló el artista en una charla con este Diario.

Más información: ➡️ Javier Cercas presenta “Independencia” en la apertura del Hay Festival Querétaro

El artista originario de Acuitlapilco Juan Carlos Juárez plasma en el mural su orgullo por las raíces tlaxcaltecas / Cortesía | Juan Carlos Juárez.

Juan Carlos ha pintado en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, así como en la mayor parte del territorio del estado, sobre todo en escuelas públicas como parte de un programa a cargo de la Secretaría de Cultura; en estos proyectos, la propia población se involucra con la temática y aporta sus ideas, de tal forma que se convierte en un trabajo comunitario.

Cultura Artistas Oscuros | Howe plasma la brujería en sus novelas

Poco a poco el estigma de que el artista urbano es un delincuente que solo raya el espacio público va quedando atrás porque ha surgido una comunicación con la gente, que incluso aporta sus ideas sobre lo que le gustaría ver en el mural, lo que al final hace que estos sean proyectos comunitarios, enfatizó el artista.

No te pierdas: ➡️ La Compañía Nacional de Danza formará parte del Cervantino

Juan Carlos Juárez actualmente trabaja en un mural en la localidad de Acuitlapilco que habla sobre la contaminación de la laguna ubicada en este lugar, puesto que el muralista también aborda en su obra temas relacionados con problemas sociales, con la intención de hacerlos más visibles.

Cultura Tlaxcala será la sede del Primer Encuentro Solarix

Desde hace ya varios años la laguna de Acuitlapilco presenta un serio deterioro debido al desinterés de las autoridades y de los pobladores por mantener limpio este cuerpo de agua. Hoy ya los peces que aquí se reproducen no son aptos para el consumo humano y cada vez está más contaminada, eso es precisamente lo que quiero hacer visible con el mural, enfatizó Juárez Álvarez.

No dejes de leer: ➡️ Por primera vez La Mala Mata llega Tlaxcala

Con una trayectoria de más de una década en el arte urbano y cuatro años enfocado completamente a esta actividad, Juárez afirma sentirse muy satisfecho por el hecho de poder dedicarse de tiempo completo y de manera profesional a esta disciplina, y al respecto señala que es en gran medida al trabajo de los artistas urbanos quienes con su profesionalismo se han abierto paso.

Cultura Textiles tlaxcaltecas serán parte de Original

Al principio fue muy duro dedicarse al muralismo porque muchas veces no era remunerado, pero actualmente incluso hay en el estado un auge del graffiti y el arte urbano, pues cada vez habemos más creadores con una propuesta pictórica y conocimientos estéticos, señaló Juan Carlos Juárez.

Lee también: ➡️ Hay Festival Querétaro arranca con formato híbrido

Cultura Presenta Rubén Terán libro sobre la Conquista

El arte urbano no es solo pintar un muro, requiere de un ejercicio de reflexión, planeación y sensibilidad

Juan Carlos Juárez Álvarez / Artista Urbano

Te puede interesar: ➡️ Abren al público "Ventanas arqueológicas", podrán visitar el Templo de Ehécatl

Operaron 10 centros de avistamiento luciérnagas clandestinos



No fueron cerrados dichos centros porque hay procedimientos que seguir, explica autoridad de Nanacamilpa... https://t.co/S6sbDms29z#Tlaxcala — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 29, 2021

No dejes de leer:

Cultura Con videoarte, Miguel Minor obtiene premio estatal

Cultura Realizan Jornadas Culturales, en Atltzayanca