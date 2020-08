Niegan a fraccionamiento “San Andrés” cerrar calle, en Tzompantepec

El Ayuntamiento de Tzompantepec negó a habitantes de la calle San Judas Tadeo del fraccionamiento “San Andrés”, en la comunidad de Ahuashuatepec, el cierre de la calle mediante la construcción de una barda por motivos de inseguridad y prevención del delito.

De acuerdo con la solicitud de habitantes de esa zona, dicho espacio originalmente estaba contemplado como una privada, por lo que la Dirección de Obras Públicas le dio trámite para analizar la viabilidad de la propuesta.

Fue así que en un escrito la dependencia municipal especificó que los solicitantes debían reunir algunos requisitos para atender su petición, entre ellos respetar áreas verdes, vialidad, áreas federales, así como el derecho de vía, además de que no podían colocar una barda, sino reja de maya ciclónica.

Sin embargo, dichos requisitos no fueron cubiertos y con el antecedente cartográfico de que no se trata de una privada, sino de una calle, el gobierno de Tzompantepec negó esa autorización para priorizar el respeto al derecho de vía para la vialidad, aunado a que la petición no contaba con el aval de la mayoría de vecinos.

El alcalde Arturo Rivera Mora comentóque el ayuntamiento de Tzompantepec denegó dicha solicitud al no existir ningún interés por parte de su administración para cometer esa acción.

