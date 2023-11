“No nos provoquen, si nos provocan nos conocerán”, expresan vecinos de Texoloc al retirar boyas en Metepec

Con actitud retadora, pobladores que dijeron ser de Texoloc advirtieron a colonos del fraccionamiento San Diego que si bloquean la carretera federal una vez más, regresarán quemarían unidades.

Con una actitud retadora, ciudadanos que se identificaron como vecinos de Texoloc se confrontaron con colonos del fraccionamiento San Diego, localizado en la comunidad de Metepec y retiraron los topes tipo boyas colocados en la carretera Texoloc-Tlaxcala.

Al mediodía de este lunes, unos 30 vecinos acudieron a la vía federal para retirar los reductores de velocidad colocados con el argumento de que afectan la movilidad hacia ese municipio.

Mujeres y hombres, así como personas de la tercera edad se apostaron sobre la vía de comunicación para que en menos de 10 minutos retiraran los topes y se llevaron los metales, no sin antes amedrentar a los colonos que observaron la escena que si cerraban la carretera regresarían a quemar automóviles.

Cuando retiraron los reductores los vecinos de Texoloc aplaudieron, como una forma de celebración por haber logrado su objetivo, mientras del otro bando grababa las escenas. En el sitio arribaron policías de la capital tlaxcalteca y solo se limitaron observar los hechos.

Aunque grabes mija´, aunque grabes; somos de Texoloc y esto (carretera) es federal, no vamos a permitir que se cierren las vías, no lo vamos a permitir, dijo una mujer y otra de ellas le segundó, no nos provoquen porque estamos calmados, Texoloc está calmado, si nos provocan nos conocerán

Con actitud retadora, la primera mujer vociferó que si los colonos de San Diego decidían cerrar nuevamente la carretera, como sucedió el pasado 16 de noviembre para que devolvieran las boyas, “quemamos camionetas, eh advertidos, si cierran quemaremos camionetas… no importa, aquí estoy dando la cara”.

Vecinos del fraccionamiento mostraron a este Diario, la recomendación del director general del Centro SCT Tlaxcala, Carlos Luis Ramírez García para colocar rayas con esparcimiento logarítmico realzadas o complementadas con botones de aluminio DH-3, con el objetivo de que los conductores reduzcan su velocidad.