No se solapará a nadie por caso de joven ultimado de un balazo, advierte alcalde de Nopalucan

La madrugada del domingo una persona detonó un arma de fuego frente a policías de Nopalucan para quitarle la vida a un joven de 20 años, identificado con el nombre de Arturo N., pero no hubo detenidos, pues supuestamente los elementos policiacos no vieron quién disparó y, si eso encuadra en omisión “que caiga quien caiga”, sostuvo el alcalde Pedro Pérez Vázquez.

LA VERSIÓN DE LOS POLICÍAS

El alcalde aseveró que sus policías le informaron que la madrugada del domingo una familia los abordó para solicitarles ayuda, pues dos hombres en estado de ebriedad presuntamente habían ingresado al domicilio y los señalaron directamente.

Dijo que en la avenida Loma Bonita los dos hombres fueron detenidos, pero estos a su vez increparon a la familia y supuestamente se comportaron de forma agresiva; uno fue subido en la patrulla en la parte de enfrente y al ahora difunto, lo esposaron y subieron a la batea.

Justo en ese momento recibió un balazo en el tórax y los policías aseguraron que solo escucharon una detonación de arma de fuego, pero no vieron quién accionó el arma, no obstante, se retiraron del lugar para asegurar a los dos jóvenes alcoholizados y fue hasta la comandancia cuando se percataron que uno de ellos llevaba un balazo en el tórax.

ASEGURA ALCALDE QUE NO SOLAPARÁ NI PROTEGE A NADIE

Por esos hechos, el alcalde sostuvo que su administración no solapará a nadie y si hubo omisión de sus elementos policiacos que respondan, para garantizar justicia al joven fallecido, de apenas 20 años.

Yo como presidente municipal estoy en la mejor disposición de colaborar con las autoridades y si es responsable el cuerpo policíaco, cayó en omisión o tuvo responsabilidad en el hecho, pues que caiga quien tenga que caer, soltó.

De los rumores de que el alcalde protege a la familia de quien se presume ejecutó el disparo, por tener parentesco con uno de sus primos-hermanos, lo descartó y dijo que son solo rumores. “Es un tema que me causa indignación, porque lo primero que hacen es acusar sin fundamento… no niego que uno de mis primos se fue a casar con una mujer miembro de esa familia, pero eso no significa que él haya accionado el arma (su primo)”, sostuvo.

El alcalde con aspiraciones de reelección sugirió a quien acusa a su pariente de accionar el arma, que si tiene la evidencia o sabe con exactitud quién fue, que presente la denuncia penal correspondiente y se proceda conforme a Derecho.

El joven señalado de entrar de forma ilegal en un domicilio particular murió en una ambulancia de Nopalucan, justamente cuando circulaba sobre la carretera Nopalucan-San Miguel del Milagro.