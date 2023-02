Condiciona alcalde a síndico de Nopalucan para firma de cuenta pública

Por no recibir la cuenta pública en un plazo mínimo de tres días de anticipación, la síndico de Nopalucan, Edith Muñoz Martínez acusó que no ha revisado y avalado el gasto público desde agosto de 2021.

Municipios

A través de un escrito enviado a la titular del Órgano de Fiscalización Superior, María Isabel Delfina Maldonado Textle, precisó que el presidente Pedro Pérez Vázquez pone a su disposición la cuenta pública sin la debida anticipación de ley.

Entérate:➡️Proponen digitalizar las cuentas públicas; iniciativa de Lorena Cúellar

Por el corto tiempo y porque le condiciona la realización de su trabajo, -pues le pone un horario y le señala lugar determinado para cumplir con la revisión, dijo la abogada del pueblo, le imposibilita realizar la fiscalización de manera correcta.

Municipios Regidora fue excluida de Comité de Adjudicación

La ley ordena que debe poner la cuenta pública a mi disposición con tres días de anticipación y no como infundadamente me señala, con un horario de 9:00 a 16:00 horas, pues mis obligaciones no son exclusivamente analizar, revisar y validar la cuenta pública, sino también realizar diversas actividades propias de mi encargo, sentenció.

De igual manera alegó que el alcalde realiza una errónea interpretación de la ley municipal, pues le exige revisar la cuenta pública en la oficina de la tesorería ubicada en la presidencia municipal.

Municipios Munícipe de Totolac incumple con obras prometidas, acusan

Más información:➡️Incumplen 17 municipios requisitos en cuenta pública

A pesar de que supuestamente están a mi disposición los contadores adscritos a la tesorería municipal y los abogados del área jurídica para apoyarme en realizar mi trabajo, les recuerdo no se puede ser juez y parte, resaltó.

"Resulta relevante informar a este órgano fiscalizador que desde el inicio de la presente administración hasta este momento solo firme el primer mes de septiembre de 2021 a partir de agosto de 2021 a la fecha no he firmado ninguna otra cuenta pública”

Edith Muñoz Martínez, síndico de Nopalucan