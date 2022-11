Incumplen 17 municipios requisitos en cuenta pública

Después de concluir la entrega de las cuentas públicas de los 60 municipios y demás entes fiscalizables, fueron 17 los ayuntamientos que no cumplieron con todos los requerimientos de ley, pues esos 17 ayuntamientos, de manera respectiva, sus cuentas o no contienen la firma del síndico o los perfiles de tesorero y director de obras no son los adecuados.

De esta manera, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, Jaciel González Herrera, informó sobre aquellos municipios en los cuales sus tesoreros y directores de obra no cumplen con el perfil solicitado, lo que podría traer consigo la reprobación de la cuenta pública.

En este sentido, los directores de obra que no cumplieron con el perfil solicitado son los de Apizaco, Españita, Nanacamilpa, Sanctórum y Santa Catarina Ayometla. De igual forma, solo Santa Ana Chiautempan no cumplió con el requisito del perfil del tesorero municipal, pues quien actualmente ocupa el cargo no reúne esos requisitos.

Aunado a lo anterior, son Santa Ana Nopalucan, Tlaxco, Lázaro Cárdenas, Xaltocan, Cuaxomulco, Tepeyanco, Panotla, Nativitas, Tenancingo, Chiautempan y San Pablo del Monte los municipios cuya cuenta pública no contiene la firma del síndico municipal.

La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado citará a reunión a los síndicos municipales para cuestionarles el por qué no firmaron la cuenta pública.

