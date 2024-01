Rechaza director de policía de Nopalucan haber usado su arma de cargo para amedrentar a su esposa

El recién nombrado director de la policía municipal de Nopalucan, José Álvaro Licona Flores, confirmó que discutió con su esposa de nombre Yeni N., pero rechazó que la haya apuntado con el arma de fuego que tiene a su cargo.

De acuerdo con la información que la propia mujer proporcionó a los oficiales el pasado domingo, había recibido agresiones verbales por parte del nuevo director policiaco de Nopalucan y supuestamente le había apuntado con un arma de fuego, por lo que pidió ayuda a su amiga de nombre Yesenia N.

Sin embargo, la mañana de este lunes Licona Flores declaró que no agredió a la denunciante y tampoco desenfundó su arma de cargo, incluso, dijo que habló con la mujer y ésta le aseguró que no había hecho público el tema.

Sí hubo una discusión como cualquier pareja, como cualquier discusión que se puede dar, pero nunca hubo un arma de por medio. Desgraciadamente hay terceras personas que intervienen en una relación de pareja, pero desconocen la situación, aseveró.

En cuanto al asunto ventilado en Xaloztoc, el pasado tres de noviembre de 2023, en el que una adolescente de 16 años también denunció al policía de agresión, refirió que fue la misma situación en la cual la familia de la menor de edad quiso intervenir.

Fue una relación entre nosotros y todo quedó en dimes y diretes, pues yo podría demostrar mi dicho porque no hay ninguna situación legal en mi contra. Hasta este momento no he sido notificado de alguna denuncia en mi contra, sentenció.

José Álvaro Licona aceptó que el presidente municipal de Nopalucan, Pedro Pérez Vázquez, lo contrató sin requerirle su constancia de antecedentes no penales, pues apenas el pasado viernes acudió a solicitarla.

“El pasado viernes acudí a la Procuraduría General de Justicia del Estado para solicitar mi carta de no antecedentes penales, porque así me lo pidió el presidente, debido a que hubo una situación anterior (caso Xaloztoc), así que con gusto fui a tramitar la constancia y ya la tienen en su poder”, sostuvo.

Por otro lado, se excusó de sus escándalos maritales protagonizados y pidió al Cabildo y a la población de Nopalucan que le den la oportunidad de trabajar y reducir los índices de inseguridad.

Por último, resaltó que cuenta con su baja expedida en Xaloztoc y sus expedientes laborales en otros municipios, así como en la policía estatal son íntegros, por ello le dio la confianza el alcalde de nombrarlo director.