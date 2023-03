Obras programadas en Santa Justina Ecatepec, Ixtacuixtla no se ejecutarán

Con el fallo del pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) en el que declaró nulidad de la elección del presidente de comunidad de Santa Justina Ecatepec, ocho obras programadas no serán ejecutadas.

Local

El pasado lunes, los magistrados acordaron anular las elecciones del 18 y 30 de diciembre pasados, con lo cual, Paulino Briones López e Ignacio Rodríguez Hernández, deben dejar el cargo de presidente de comunidad que ostentan.

Continúa leyendo:➡️ Solicitan a Gobernadora solución para Ecatepec

Como Briones López fue reconocido por el Cabildo de Ixtacuixtla y le permitió disponer de un millón 713 mil 798.05 pesos correspondientes al techo financiero para la comunidad, priorizó obras a ejecutar.

Local

Se trata de la pavimentación y ampliación de red de agua potable en la Calle Sor Juan Inés de la Cruz, la construcción de una cancha de futbol en la primaria Ignacio Ramírez, la ampliación de electrificación en las calles Tercera-Tezoquipan y Eje Uno. Además, quedará sin concretarse la rehabilitación de los sanitarios de la primaria Domingo Arenas, el mejoramiento del Centro de Salud, así como de la cancha deportiva ubicada en el centro de la localidad.

EXISTEN DOS SELLOS, UNO APÓCRIFO

Más información:➡️ Persiste el vacío de poder en Santa Justina Ecatepec, Ixtacuixtla

En la comunidad circulan documentos sellados por ambos personajes, quienes se ostentan como autoridades, sin embargo, el de Paulino Briones fue entregado por el Cabildo de Ixtacuixtla y el de Ignacio Hernández se presume lo ordenó a hacer en alguna imprenta.

Cada uno de ellos, tiene una duración de un año -pues es el periodo que duran los ediles en el cargo- los cuales son elaborados por el municipio y aprobados por el alcalde en turno, los cuales, dan validez oficial a cada documento expedido en la comunidad.

NO ME SIENTO CULPABLE

Municipios Persiste el vacío de poder en Santa Justina Ecatepec, Ixtacuixtla

Lee más:➡️ gnacio Rodríguez se aferra a presidencia de Santa Justina Ecatepec, Ixtacuixtla

En entrevista, Briones López declaró que no se siente culpable del conflicto suscitado en la comunidad, pues dijo que se ajustó a los lineamientos establecidos en las convocatorias expedidas por el presidente saliente y presuntamente su participación fue legitima.

Es más, para mi campaña no solicité recurso al municipio… nunca he participado en la política y ahora me doy cuenta de muchas cosas. Las cosas se van poniendo cada vez peor, anteriormente en los asuntos civiles no participaban las autoridades eclesiásticas y ahora hasta firman los fiscales, lamentó.

Municipios Separan del cargo a titular de seguridad de Ixtacuixtla





Hasta el mediodía de ayer, comentó, no había recibido alguna notificación por parte del TET, pero una vez teniéndola, analizará junto con su cuerpo de abogados lo procedente, pues consideró fueron violados sus derechos político-electorales.

Te recomendamos:➡️ Ordena TET reponer elección en Santa Justina Ecatepec, Ixtacuixtla

1 millón 713 mil 798 pesos correspondientes al techo financiero para la comunidad dispuso Briones López; priorizó obras a ejecutar.

Desconocían fallo del TET

A pesar de que el pleno del TET sesionó la tarde del lunes y dio el fallo de forma inmediata, las autoridades municipales no supieron y se enteraron hasta el mediodía del martes, por los cuestionamientos de este Diario.