Paracaidistas perturban orden en fraccionamiento Jardines de San Isidro, en Apizaco

“El paracaidismo se ha convertido en una situación alarmante, ya no conocemos a la mitad de las personas que llegaron a vivir aquí, pero lo que sí sabemos es que la delincuencia nunca había estado peor”, denunció un habitante del fraccionamiento Jardines de San Isidro, en la colonia de San Luis Apizaquito, perteneciente al municipio de Apizaco, quien representa al comité de seguridad vecinal y cuya identidad prefirió dejar en el anonimato.

Municipios José Juan cumplirá 12 años de representar a Jesús en el Viacrucis de Apizaco

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, explicó que desde hace cinco años decenas de personas extranjeras llegaron al fraccionamiento para ocupar los departamentos deshabitados, sin la autorización de los propietarios.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Este fenómeno social conocido como paracaidismo no solo representa una violación a la propiedad privada, sino que también se ha convertido en un detonador de la delincuencia interna. “Cada vez hay más robos, entran carros de personas que no son del fraccionamiento e ingresan en la noche para consumir sustancias ilegales. No hay control y no siempre llega la policía cuando la solicitamos”, detalló.

Por otro lado, el comité vecinal expuso que los habitantes legales de “Jardines de San Isidro” viven una situación económica desigual a los llamados paracaidistas, pues “ellos no pagan agua, luz ni predial”. Además, han hecho negocio dentro del lugar al poner en renta las casas que invadieron al principio, las cuales fueron abiertas por la fuerza antes de ser desvalijadas.

A través de un recorrido por el fraccionamiento, este Diario constató la información referida. Al menos 10 casas se observan vacías, pero con objetos de uso cotidiano como sillas y envolturas con sus respectivos alimentos, así como vehículos estacionados en sus respectivos espacios de aparcamiento.

Más información:➡️ [Video] Memoria de papel | "La Maquinita", de chatarra a monumento

Hay evidencia de cristales rotos, puertas descolocadas y tres anuncios que presuntos propietarios ausentes han tenido que colocar con la leyenda de “Esta casa tiene dueño”, para evitar la usurpación de su propiedad.

AUSENCIA DE AUTORIDAD

Creado desde hace dos años con la intención de restaurar la paz en dicho fraccionamiento, el comité vecinal ha sorteado una serie de obstáculos al momento de expresar su inconformidad con la problemática antes mencionada.

Te puede interesar:➡️ Templo Metodista de Apizaco “El Buen Pastor”, reflejo de lucha y fe

En 2022 iniciaron su carpeta con las primeras solicitudes de atención a la Presidencia de Comunidad de San Luis Apizaquito, al Ayuntamiento de Apizaco, al Gobierno Estatal y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Ninguno ha tenido una respuesta contundente por parte de las autoridades.

Si bien acepta que se implementó la estrategia de colocación de luminarias para reducir el índice delictivo, el grupo de vecinos indicó que no es suficiente. Por el contrario, exigió “una investigación comprometida donde detallen quiénes son los dueños de las casas abandonadas y las cierren definitivamente o las vendan a quienes se identifiquen legalmente”.

Por otro lado, propuso cerrar las entradas del fraccionamiento para disminuir el ingreso de personas externas cuyo objetivo sea despojar a los vecinos de sus pertenencias y perturbar la tranquilidad de las familias.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

ESCALÓ A NIVEL FEDERAL

Municipios Memo Paredes es el último de Los Alfiles, agrupación musical icónica de Apizaco

Además de los vecinos que resultan afectados por la delincuencia desatada de la práctica ilegal de apropiación de viviendas, una vecina de Apizaco (que prefirió omitir su nombre) también resultó perjudicada al casi perder la casa que adquirió por medio de Infonavit.

El caso ocurrió en 2022, cuando se percató que la vivienda que pagó durante sus años laborales estaba siendo utilizada por una familia de cinco integrantes. Al exigirles que desalojaran su propiedad, fue insultada por parte de los paracaidistas.

No dejes de leer:➡️ Paramédicos de Protección Civil de Apizaco hacen todo para salvar vidas

Fue así que decidió acudir a una audiencia ciudadana con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien expuso su caso y pidió apoyo legal.

Meses después de la breve entrevista que le fue concedida con el mandatario nacional, la apizaquense recibió asesoría legal para sentirse segura. Posterior a ello, el poder judicial tomó el caso por completo y los extraños fueron evacuados del departamento en el año 2023. Hoy, ella descansa en su hogar.

Los residentes de “Jardines de San Isidro” festejaron el logro, pero lamentaron que tuviera que escalar a ese nivel para ser escuchados.

Al menos 10 casas se observan vacías, pero con objetos de uso cotidiano.