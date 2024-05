Persiste desacato del Cabildo de Zacatelco al TET, al no tomar protesta al primer regidor suplente

Al paso de dos meses de la negativa del Cabildo de Zacatelco para tomarle protesta como primer regidor, José Tecante Muñoz señaló que se mantiene la espera y deja en manos de su abogado avanzar en el proceso.

Refirió que son dos ocasiones que el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) ha citado al cuerpo edilicio, que en su mayoría se ha ausentado, por lo que vendrá un tercer llamado, el que de no acudir habrá sanciones significativas por violar la Ley Municipal y la legislación electoral.

Comentó que no pelea el dinero que le corresponde como representante popular, pero afirmó que su fin es que sea aplicada la ley.

Subrayó que los ediles de Zacatelco a quien le faltan el respeto y a su investidura es al TET, porque ha dado instrucciones claras y precisas de acatar el mandamiento de la toma de protesta al primer regidor suplente por la licencia que solicitó el titular, Javier Hernández Alvarado. “No estoy impedido por salud o alguna demanda legal, lo que hace el presidente municipal Hildeberto Pérez Álvarez es desacatar esas órdenes”, refirió Tecante Muñoz.

Añadió que alcalde, síndica, regidores y presidentes de comunidad “no están tomando un papel de manera seria, entonces me pregunto, qué tipo de Cabildo tenemos, no ha sesionado este año”.

Tecante Muñoz enfatizó que son muchas las irregularidades del actual gobierno municipal, del que no saben los estados financieros o recursos públicos que maneja del municipio. Si saben de la seguridad terrible que tenemos y de los problemas por la no recolección de basura y la falta de agua, pero tenemos un cabildo en un estado de confort, que evade su responsabilidad al no estar actuando

EL RECUENTO

En la primera semana de marzo tomaron protesta los suplentes de los regidores Patricia Díaz Domínguez y Ricardo Román Sánchez por fines políticos, pero ese día el cuerpo edilicio la negó a José Tecante Muñoz quien debió asumir la primera representación por la licencia que solicitó el 26 de febrero pasado, Javier Hernández Alvarado.

Tecante sostuvo que platicó con Alvarado, quien le dijo que su licencia era definitiva, pero después se enteró que cambió su parecer y la fijó temporal hasta el 18 de junio. “El regidor realmente no está siendo serio, al ser titular debió ser más firme en ese asunto. En su momento levantó la mano para que hubieran cabildo privado y abordaran este tema”, mencionó.

Ante este panorama, mencionó Tecante que su abogado da seguimiento al tema conforme la ley municipal, por lo que se plantea que, entre otros puntos, hayan cabildos ordinarios y extraordinarios.

Tengo fe, que ojalá nos den la oportunidad un mes, conforme tome protesta haré la solicitud a Cabildo de tocarse temas de carácter de urgente, porque los tiempos vencen y la administración está por terminar, enfatizó.

Urgió a que conozcan información sobre el estado financiero de la administración municipal, solicitar nómina de cuántos trabajadores hay “porque se rumora que hay mucho aviador y nepotismo”.

