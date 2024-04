Da Tribunal Electoral de Tlaxcala ultimátum al ayuntamiento de Zacatelco para tomarle protesta a regidor

El Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) dio un ultimátum al presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, y al resto de integrantes del Cabildo para que en un plazo de tres días hagan la toma de protesta a José Tecante Muñoz como primer regidor.

A pesar de que la ley municipal lo establece, el cuerpo edilicio se ha desentendido de cumplir con una obligación administrativa y legal al negar la incorporación de quien suple temporalmente al primer regidor propietario, Javier Hernández Alvarado, quien solicitó licencia para atender asuntos políticos en la campaña presidenciable de Claudia Sheinbaum.

El abogado Federico Zárate informó que ante la negativa del Cabildo promovieron un juicio de protección de los derechos político-electorales para que le tomaran protesta al regidor suplente. Señaló que el viernes pasado el tribunal resolvió el juicio correspondiente, por lo que les fue notificado el mismo día.

De ahí desprende el ultimátum de tres días que ordena el TET para que presidente municipal realice la toma de protesta de ley.

Comentó que el término es de tres días desde la notificación al Cabildo, por lo que ese trámite se presentó este lunes y debe acatarse el jueves próximo, de no obedecer tanto alcalde como síndico, regidores y presidentes de comunidad se les fincará responsabilidad hasta el desconocimiento de su representación.

José Tecante sostuvo que la omisión por parte del jurídica del ayuntamiento obedece a intereses políticos y lamentó que el Cabildo no esté informado para hacer cumplir la ley municipal, que las autoridades no tengan conocimiento. “Se tiene que aplicar la ley, porque no es un capricho ni arrogancia”.

Añadió que los integrantes del Cabildo tienen que conocer pormenores de la administración pública y le aclaró al alcalde que se debe a un cuerpo edilicio, por lo que no es dueño de los recursos públicos.





Una vez que lleguemos presentaremos un plan de trabajo para dar puntos de vista, Zacatelco tiene que cambiar, necesita reactivarse. He recibido infinidad de la ciudadanía por inseguridad, falta de atención en los servicios como la recolección de basura, hay una enorme anarquía

La propuesta de Tecante Muñoz, de llegar como primer regidor, está evitar el cierre del primer cuadro, que apliquen dos cabildos por mes y quitar el nombre de bulevar Mena y poner el de Forjadores de Zacatelco, además de activar el nuevo panteón y blindar las propiedades del ayuntamiento, para que no sean motivo de embargos por parte de trabajadores abusivos que crean laudos laborales.

La figura del primer regidor de Zacatelco tiene la comisión de límites territoriales y desarrollo económico.