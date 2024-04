Plantean desaparición del ayuntamiento de Zacatelco, tras linchamiento de policía

Por dejar de cumplir con el servicio de seguridad pública de manera permanente y reiterada, en el Congreso local fue propuesta la suspensión o, si fuera necesario, la desaparición del ayuntamiento de Zacatelco.

Lo anterior, debido a que, el pasado lunes, pobladores de la Sección Quinta de Zacatelco lincharon a Rubén Bernabé Rocha, Policía Acreditable de Análisis Táctico y quien fue integrante del departamento jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Durante la sesión ordinaria de este día, a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos fue turnada la propuesta del diputado del Partido de la Revolución Democrática, Juan Manuel Cambrón Soria, para que, junto con las comisiones competentes, inicien la investigación conducente y se alleguen los elementos de prueba necesarios para determinar si es o no procedente la suspensión o desaparición del ayuntamiento de Zacatelco.

En caso de ser aprobada la propuesta, el ayuntamiento dejará de existir (dejarían el cargo el presidente municipal, regidores, síndico, secretario y todo el cuerpo de ediles que lo integran) y en su caso será conformado un Concejo Municipal que se haría cargo del gobierno en Zacatelco hasta que concluya el actual periodo municipal.

Al leer su iniciativa, el legislador perredista argumentó que hay constancia de los robos que suceden a diario, de agresiones físicas y asaltos a transeúntes, de la presencia de la delincuencia organizada a través de los llamados “colombianos”, siendo su práctica común la extorsión y el robo disfrazado de préstamo, denominado “gota a gota”, así como de la comisión de diversos delitos anexos a la extorsión, el cobro de piso, el robo y el tráfico de estupefacientes.

“Ante esta presencia real y dramática de la delincuencia en Zacatelco la autoridad municipal no sólo no hace nada, sino que muchas veces pareciera que hay cierto contubernio entre los delincuentes y la policía municipal, pues cuando se cometen los ilícitos o la policía llega tarde, muy tarde o de plano no existe”, aseveró.

Añadió que existe una ineficacia de la policía que propicia que no puedan detener a los delincuentes o los dejan ir, como ocurrió el pasado ocho de abril pasado.

El enojo de la población no se hizo esperar y los policías encargados de la persecución de los delincuentes fueron materialmente linchados, con el fallecimiento de uno de ellos y la gravedad de otros dos, lamentó.

Sostuvo que esos hechos demuestran el nivel de inseguridad que hay en Zacatelco, así como la ineficacia o el contubernio que existe entre la autoridad municipal, desde policías hasta el ayuntamiento, permitiendo la comisión de delitos, la impunidad y la tolerancia de actos criminales.

Lo procedente ante la omisión del ayuntamiento de Zacatelco para brindar seguridad pública y brindar certeza a la población sobre el desempeño de la policía municipal, es que este Congreso del Estado determine la desaparición o, en su caso, la suspensión, con las consecuencias legales inherentes, como es la integración de un Concejo Municipal que concluya el actual periodo de gobierno municipal, dijo.