Pide alcalde de Apizaco, Pablo Badillo alejar a niños del celular y el reguetón

El presidente municipal de Apizaco, Pablo Badillo Sánchez, se pronunció para que los niños y jóvenes sean alejados en el presente periodo vacacional del celular, de las tabletas, de los televisores y hasta del reguetón.

Al afirmar que las redes sociales son benéficas, pero en otros momentos también resultan dañinas, el munícipe de extracción panista conminó a la ciudadanía apizaquense a apostarle por contar con núcleos familiares estables y armónicos. Sé que es difícil porque tenemos que salir a trabajar, pero yo mismo trato de buscar tiempo para estar con mis hijas, platicar con ellas y subirlas a la bicicleta… hay que darnos un espacio para tener esa comunicación con nuestros hijos porque es la médula de muchas circunstancias al corregirlos cuando sea necesario y guiarlos.

El alcalde de Apizaco, Pablo Badillo Sánchez, convocó a educar a los niños y jóvenes con los valores que se promovían en antaño. Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Manifestó que Apizaco es un lugar de gente trabajadora y se debe aspirar a que así continúe, donde el núcleo familiar sirva para prevenir circunstancias penosas como la drogadicción.

Como municipio le hemos apostado mucho al deporte, a la cultura y tratamos de contar con espacios dignos para contar con oportunidades para nuestros jóvenes… debemos de sacarlos de la tableta, del celular, de la televisión y del reguetón, ojalá ya escuchemos rancheras porque antes eran bonitas las canciones de amor y ahora ya son muy feas las letras, expresó ante vecinos vigilantes.

El alcalde no dudó en compartir sus experiencias personales y refirió: “no saben cómo sufro con mis hijas con eso del 'perreo' y esas cosas, luego son niñas, imagínense lo que siento, pero bueno, yo trato de decirles algo, pero no lo puedo evitar, no las puedo meter en una cápsula donde no tengan acceso a este tipo de circunstancias, pero creo que hay que apostarle a eso, a educar a nuestros hijos de la mejor manera”.

