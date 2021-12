Quitan "diablito" que robaba luz en comisaría de Chiautempan

El “diablito” que utilizaba la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Chiautempan fue retirado una vez que este Diario dio a conocer que robaban energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, quedarse sin luz eléctrica ahora complica los trámites ciudadanos en la comisaria, pues oficiales retienen documentación, multas, motocicletas y vehículos, o hasta las puestas a disposición de personas.

Esta información fue corroborada por El Sol de Tlaxcala, ya que personas evidenciaron que la Dirección de Seguridad Pública no entrega una motocicleta con el argumento de que no tienen servicio de luz para proceder con los trámites.

Como antecedente, este edificio lo inauguró el exgobierno el 15 de junio, desde esa fecha “robaba” día y noche la energía para mantenerse en funcionamiento por falta de contrato ante la CFE. De estas anomalías ya sabía Gustavo Jiménez, pero no hizo nada.

RETRASAN TRÁMITES

Esteban Xahuentitla es una víctima del “monumento a la corrupción”. El pasado martes él recibió una multa por viajar en su motocicleta sin placas y casco de seguridad, a la fecha no se la han regresado.

Lo grave, según relata, es que ya cubrió los 850 pesos de la multa para que la policía le entregue su vehículo, ya que es necesario para hacer sus actividades diarias, entre las personales y de trabajo.

El argumento de los oficiales es que por falta de luz no han hecho tramites ante la Juez Municipal, pues según ellos no tienen luz para las computadoras e impresoras, además de que no tienen acceso a una plataforma, platicó.

En entrevista, también externó su preocupación por el pago elevado en el corralón, pues además de la multa, debe cubrir este pago, incluso el trabajo de una grúa. Por ello, pidió a Seguridad Pública agilizar trámites.

El Sol de Tlaxcala visitó las instalaciones y conversó con algunos oficiales. La falta de luz igual complica la operatividad de esta Dirección, ya que cuentan con radios con poca batería y otros usan pilas recargables para mantener activo su teléfono.

De acuerdo con el área de comunicación social, el ayuntamiento de Chiautempan pretende adquirir una planta de luz para abastecer de energía al edificio público.

