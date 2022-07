San Pablo del Monte insiste en delimitar territorio con Puebla

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver el conflicto de límites territoriales entre Puebla y Tlaxcala, el regidor de la Comisión de Territorio y Asuntos Metropolitanos, de San Pablo del Monte, José Sergio Mendoza Cano, aseveró que insistirá al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros que procure la defensa legal al municipio y no dé carpetazo al tema.

El conflicto entre ambos estados fue revivido en junio pasado, pues el presidente de San Pablo del Monte, Raúl Tomás Juárez Contreras, autorizó la colocación de un letrero a la altura de la barranca conocida como Puente Cuata, el cual indicaba que ahí son los límites de ambos estados.

El mensaje de la mampara aludía al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de diciembre de 1899, en donde se establecen los límites territoriales entre Puebla y Tlaxcala pero el gobierno poblano lo retiró.

Ante estos hechos, José Sergio Mendoza Cano aseveró que se entrevistó con el consejero jurídico del Ejecutivo del Estado, José Rufino Mendieta Cuapio, para pedirle que no deje desamparado al municipio del sur de la entidad, pues su intención es defender legalmente la territorialidad. Me dijo que un simple Decreto no tiene tanto peso, debe ser ratificado por el Senado de la Republica, así que se debe solucionar a través de una controversia, pues ambos gobernadores (emanados del Partido Movimiento Regeneración Nacional) pueden llegar a un acuerdo, pero en lo futuro puede romperse, refirió.

El representante popular aseguró que también se reunió con Cuéllar Cisneros para tratar el tema, quien le comentó que un asunto tan delicado como los límites territoriales entre entidades no es sencillo de resolver.

La mejor manera que nos pueda apoyar el gobierno del estado es con asesoría jurídica para darle una correcta solución al problema, se debe abordar el tema jurídico, forzosamente, para que se reconozca el territorio de manera legal y no solo de voluntad, sostuvo.

Juárez Contreras admitió que la decisión de colocar las mamparas junto a la barranca poblana fue una decisión unilateral del alcalde, sin consultar al gobierno del estado, lo cual inconformó a la jefa del Ejecutivo estatal y le llamó la atención.

Cuando sucedió el hecho mandaron a traer al presidente para comentarle que está bien que el municipio sea autónomo, pero debe hacer del conocimiento a las autoridades superiores cuando se trate de controversias de ese tipo, soltó.

Finalmente, aseguró que los comentarios del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, fueron desacertados y hasta cierto punto una “burla” para la administración municipal y para la entidad misma, por lo que seguirán con la defensa legal del territorio y dejen de ver a Tlaxcala “como el patio trasero de Puebla”.

