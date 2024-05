Se oponen en colonia Alfonso Espejel, de Calpulalpan, a que se reincorpore la presidenta de comunidad con licencia

Vecinos de la colonia Alfonso Espejel, municipio de Calpulalpan, se opusieron a la reincorporación de la presidenta de comunidad con licencia, Ivette Ivonne García Bastida, con el argumento de que ha conducido su administración con opacidad.

A través de un escrito enviado al alcalde Edgar Peña Nájera, la comisión vecinal integrada por María Félix Gutiérrez Pérez, María de Jesús Aco Hernández, María Guadalupe López López, Susana Guevara López y Herminio Villamar Manzo externaron presuntas irregularidades de la edil de localidad.

Recordaron que el 23 de febrero, en sesión extraordinaria de Cabildo, solicitó licencia temporal a su cargo por tiempo indefinido y se la otorgaron; por ello, tomó protesta la suplente Victoria Elodia Contreras Sánchez.

Aseveraron que García Bastida solicitó licencia por aspiraciones políticas, ya que le prometieron que sería la candidata a un cargo de elección popular en el municipio, pero le incumplieron, por ello, el 30 de abril pidió ante la Secretaría del Ayuntamiento su reincorporación.

“Situación en la que estamos inconformes debido a que ha ejercido su cargo con incapacidad y abuso de autoridad, pues durante su administración no procuró la seguridad de las personas y sus propiedades, además, no visitó los centros de población para conocer las necesidades de los mismos y promover soluciones”, señalaron.

De igual manera la acusaron de no atender necesidades sociales, pues cuando la buscaban en la presidencia de comunidad no la encontraban y supuestamente no transparentó los recursos del Gasto Corriente, pues en dos años y medio no rindió un informe ciudadano.

Señalaron que la presidenta puso en funcionamiento un consultorio dental en la presidencia de comunidad como apoyo social, pero los servicios eran cobrados por la dentista y no rindió un informe del destino; sucedió lo mismo con una purificadora de agua.

Los inconformes aseguraron que García Bastida se llevó mobiliario destinado para un parque o gimnasio al aire libre y al cuestionarle aquella acción dijo que era de su propiedad, pues se lo habían regalado.

La acusaron de no ejecutar obras de impacto en la comunidad y mucho menos incentivó la mejora de los servicios básicos, por el contrario, existen calles con drenajes obsoletos y pavimentos en mal estado, amén de que la delincuencia ha incrementado, entonces externaron su rechazo a que retome el poder.