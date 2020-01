Sin funcionar, arco detector y mercado de Texoloc

Por presuntos problemas en la distribución de espacios al interior del mercado y la falta de recursos para equipar operativamente al arco detector, las obras ejecutadas por el exalcalde de Texoloc y ahora diputado local, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, se convirtieron en “elefantes blancos”, acusaron pobladores.

Desde su conclusión, las autoridades municipales declararon diversos momentos para poner en operación los espacios, pero lo cierto es que a la fecha se han convertido en inmuebles en desuso.

De hecho, el director de Obras Públicas de Texoloc, Fredy Munive Hernández, declaró en marzo de 2019 que estaba listo el espacio y sería en abril cuando los concesionarían -por un periodo de dos años a los locatarios-, ya que la plaza está construida en un terreno propiedad del ayuntamiento y no permite su venta.

Posteriormente, la propia alcaldesa Maribel Cervantes Hernández, también declaró a este Diario que inauguraría el mercado y arco detector en septiembre, como parte de las festividades de fiestas patrias, pero tampoco fueron entregados.

El Sol de Tlaxcala efectuó un sondeo entre pobladores, quienes señalaron que el mercado no entró en operaciones debido a los conflictos que se presentaron a la hora de distribuir los locales, pues en un inicio prometieron publicar una convocatoria para entregarlos, pero nunca la llevaron a cabo.

María N., una de las comerciantes interesadas en adquirir un espacio comercial, comentó que no pudo avanzar en los trámites, pues siempre le dieron “largas” con el argumento de que aún no estaba listos.

“Me enteré por ustedes (El Sol de Tlaxcala) que abrirían el mercado y me sorprendió mucho, porque yo había preguntado con anticipación y me dijeron que todavía tardaba, anduve preguntando con los vecinos y nadie supo, no sabemos por qué no lo entregaron, pero pensamos que es porque no quieren apoyar a toda la gente, solo a los cercanos del municipio”, soltó.

De igual manera, José N., otro ciudadano del barrio de La Cueva, aseguró que se enteró que apoyarían a los ciudadanos de Texoloc, “pero no supimos cómo, porque nunca entregaron los locales, además de que según iban a cobrar para el mantenimiento, pero ya no se llevó a cabo, lo mismo sucedió con el arco que ya está listo, pero no opera, a lo mejor no tienen para pagar la luz o les falta policías”, refirió.

Cabe señalar que las obras en mención forman parte de los 100 millones de pesos gestionados por el Covarrubias Cervantes y ejecutados por Maribel Cervantes, cuyos montos de inversión fueron 10 millones de pesos para el mercado municipal y 15 millones de pesos para la edificación del Arco de Seguridad Regional.

OTRAS INVERSIONES

20 millones para el gimnasio

15.6 millones para la pavimentación en calles

4 millones para la rehabilitación de aulas

5 millones para la cancha Zavaleta

10 millones en el multidisciplinario Porfirio Díaz

10 millones para el Centro Deportivo La Parcela

