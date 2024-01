Tendrá Santa Cruz Tlaxcala gimnasio municipal, anuncia alcalde en su segundo informe

Con el mensaje de “sonríe, la transformación llegó”, el alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, David Martínez del Razo presentó su segundo informe de gobierno, donde adelantó la construcción de un gimnasio “con equipo de alta calidad”.

Lo anterior, con el objetivo de brindar a las familias santacrucenses la oportunidad de desarrollar sus actividades básicas en un ambiente óptimo, detalló el presidente municipal.

Martínez del Razo indicó que “este proyecto, que para muchos era solo un sueño, se ha convertido en una realidad tangible, gracias al apoyo del Estado y a la efectiva gestión de nuestros recursos”.

También, el informe ciudadano que llevó a cabo en la explanada municipal fue histórico, porque es la primera vez que un gobernante de esa municipalidad lo hace al aire libre.

Ahí, Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado y director de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, aplaudió la decisión del alcalde de sacar del auditorio el acto protocolario de informe.

De esta manera, el funcionario estatal recordó la plática que tuvo minutos antes con Martínez del Razo: “él mismo me decía que su cuerpo de Cabildo le decía: cuidado presidente, puede haber algún tipo de señalamiento, no hay control de quién entra o quién sale, y me decía el presidente, tengo la conciencia tranquila, estoy orgulloso de mi trabajo y quiero dar la cara a mi pueblo”.

LA TRANSFORMACIÓN LLEGÓ A SANTA CRUZ: DAVID MARTÍNEZ

David Martínez del Razo, en su mensaje ante cientos de pobladores, expresó que hace dos años llegó con grandes sueños de transformación “y hoy esos sueños se convirtieron en grandes obras, en programas, en cultura y bienestar para el municipio”.

“Hoy me faltan palabras para agradecerle al pueblo la confianza depositada. Frente a ustedes, mirándolos a los ojos, puedo decirles, no les he fallado, sonríe, la transformación llegó”, subrayó el gobernante de extracción morenista.

Asimismo, fue claro: “hoy no vengo aquí a leer discursos largos de esos que se acostumbraban antes. Hoy vengo a hablarles de cómo el municipio renació con fuerza con inversión en obra para adoquinamiento, guarniciones, alumbrado público, e inmuebles, fortalecimiento de drenaje y red de energía eléctrica, gracias a estos más de 30 millones de pesos ejecutados”.

También, el alcalde comunicó que gracias a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros lograron obtener diferentes obras para Santa Cruz Tlaxcala, con aportación bipartita de más de seis millones de pesos como parte del Programa Peso a Peso.

Además, invirtieron más de cinco millones de pesos en adoquinamiento, más de 2.5 millones para mejorar la red de drenaje sanitario, asimismo impulsaron los espacios educativos, como la rehabilitación de la fachada del Colegio de Bachilleres plantel 12.

Mientras que en el rubro de ampliación de red eléctrica, el gobierno de Santa Cruz Tlaxcala aplicó 650 mil pesos en la privada Nogales, así como la calle Querétaro, de San Lucas Tlacochcalco y San Miguel Contla. “Qué emoción ver cómo, después de dos años de empezar la transformación, Santa Cruz Tlaxcala está completamente renovado, por primera vez este gobierno, alineado a la cuarta transformación prioriza a aquellos que más lo necesitan”, resaltó el alcalde.

Mientras que en seguridad, Martínez del Razo puntualizó que trabajan para que Santa Cruz esté seguro: “hemos puesto en marcha un plan estratégico que incluye charlas de proximidad social, cursos de capacitación y entrenamiento para nuestro personal. Hemos llevado a cabo operativos de seguridad con éxito en todo el municipio y brindamos apoyo vial cuando más se necesita. Además, la seguridad de nuestras niñas y mujeres es una prioridad”.

De la misma forma, siguió el presidente municipal, ahora las mujeres cuentan con puntos naranjas para recibir acompañamiento y han implementado una patrulla rosa dedicada a atenderlas de manera cercana. “Sin olvidar una de nuestras promesas cumplidas, concluimos la segunda etapa del Centro de Control y Comando (C2) equipado con cámaras de videovigilancia”, acentuó.

“Agradezco sinceramente la confianza que nos han brindado. Este segundo informe no es solo nuestro, sino de cada familia que ha experimentado mejoras tangibles gracias a la transformación en su día a día”, destacó el munícipe.

Durante el informe de gobierno, que estuvo acompañado por material visual, David Martínez concluyó: “seguiremos enfrentando nuevos desafíos con el mismo espíritu que nos caracteriza y la firme convicción de que, trabajando juntos, podemos superar cualquier obstáculo. Continuemos construyendo un Santa Cruz más fuerte y más unido”.

Al finalizar el informe de gobierno, autoridades e invitados especiales convivieron con la ciudadanía durante una comida realizada en el auditorio municipal.

