Necesario, que la gente conozca la distritación; en días pasados hubo actualización

Para conocer la oferta política que ofrecen las y los candidatos y el próximo año puedan los ciudadanos ejercer su voto, es necesario que conozcan sobre la distritación, aseguró Eileen Zacaula Cárdenas, vocal del Registro Federal de Electores de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), a propósito de la actualización que realizó el Instituto en la materia en días pasados.

En este sentido, explicó que la distritación es un proceso que el INE implementó para lograr que cada distrito electoral, de los 300 que hay en el país, tenga un equilibrio en su conformación en cuanto a la integración poblacional y, de esta manera, se pueda elegir las diputaciones por mayoría relativa, que sean electas por un número similar de personas y que representen a un número similar de ciudadanos.

Detalló que un distrito electoral es una demarcación territorial que define el INE, en el cual se puede elegir a un diputado o diputada federal por principio de mayoría relativa, de ahí que debido a que la dinámica poblacional es muy variable, entonces se va perdiendo el equilibrio y, en ese sentido, disminuye un poco la representación, de ahí la necesidad de hacer estas nuevas conformaciones, para retomar ese equilibrio y que un diputado o diputada represente más menos al mismo número de personas.

Indicó que la base principal en la que se sustenta la distritación es censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual realiza cada 10 años, del que deriva esta redefinición de distritos electorales federales y locales, siempre en aras de que la representación sea equilibrada entre la población.

Manifestó que en esta nueva distritación se mantuvo el equilibrio y fue considerada la opinión de personas indígenas y afromexicanas, además de que fraccionaron el menor número de municipios posible a nivel nacional, pero en Tlaxcala solo Apizaco quedó en una franja dividida, pero de ahí en fuera no tuvieron más casos.

Puntualizó que no es necesario que los ciudadanos cambien la credencial para votar, pues el dato del distrito no viene en la credencial, únicamente el que incluyen es el de la sección y esas no cambian con una distritación, aunque lo que sí es posible es que cambie el número de distrito, la gente deberá informarse y ellos están realizando lo conducente para saber si es que cambiaron de distrito, en aras de que en su momento conozcan a sus candidatos y candidatos.

DISTRITACIÓN ACTUAL

Distrito 1: Atlangatepec, Altzayanca, El Carmen Tequexquitla, Cuapiaxtla, Cuaxomulco, Huamantla, Huamantla, Ixtenco, Santa Cruz Tlaxcala, Terrenate, Tetla, Tlaxco, Tocatlán, Zitlaltepec, Tzompantepec, Xaloztoc, San José Teacalco, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas. Distrito 2: Amaxac De Guerrero, Apetatitlán, Apizaco, Calpulalpan, Muñoz de Domingo Arenas, Españita, Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Tepetitla, Sanctórum, Sanctórum, Nanacamilpa, Nativitas, Panotla, Tlaxcala y Tlaxcala, así como Totolac, Totolac, Xaltocan, Yauhquemehcan, Santa Apolonia Teacalco, Texoloc, San Lucas Tecopilco, Santa Ana Nopalucan y Benito Juárez.

Distrito 3: Chiautempan, Mazatecochco, Contla, Acuamanala, San Pablo del Monte, Tenancingo, Teolocholco, Tepeyanco, Tetlatlahuca, Papalotla, Xicohtzinco, Zacatelco, Santa Cruz Quilehtla, Santa Cruz Quilehtla, San Juan Huactzinco, Santa Catarina Ayometla, Santa Isabel Xiloxoxtla, San Francisco Tetlanohcan, La Magdalena Tlaltelulco, San Jerónimo Zacualpan y San Lorenzo Axocomanitla.

LOS CAMBIOS

Es importante destacar que, para el caso de Tlaxcala, continúa con tres distritos electorales federales; sin embargo, entre los distritos 2 y 3 hubo un intercambio de algunos municipios, como es el caso de la franja de la vía corta: San Pablo del Monte, Teolocholco, Papalotla, entre otros, que pertenecían al distrito 2 y ahora van a pertenecer al 3 y, del 3 que pasan al 2; hay, por ejemplo, Calpulalpan, Ixtacuixtla, Nanacamilpa y Panotla, por mencionar algunos. Las cabeceras distritales son: Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco.

DÓNDE CHECAR LA DISTRITACIÓN

La página oficial del instituto: ine.mx; redes sociales del INE en Tlaxcala, además de que esta conformación está en los estrados de las oficinas de las tres juntas distritales y en la junta local, esto para que las personas se acerquen y lo puedan verificar, así como en el teléfono: 800-433-2000.

DATO:

Por ley el INE debe hacer una distritación cada 10 años, con base en el censo de población que hace Inegi