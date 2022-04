No federalizarán nómina: Sepe

Hasta el momento no existe ningún hecho concreto para federalizar la nómina educativa estatal, aclaró el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) y director de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Uset), Homero Meneses Hernández.

Local Lejano, el cambio de grados escolares: Homero Meneses

Lo anterior, después de que a través de Twitter el Gobierno de la República y la Secretaría de Educación Pública (SEP) informaron el pasado martes que “la Federación asume el control de la nómina de educación de los estados y apoya su financiamiento, liberando a las entidades de una presión de gasto y dando certeza al pago de los sueldos de maestras, maestros y personal administrativo”, mensaje que posteriormente fue borrado.

Continúa leyendo: ➡️Inicia transición a IMSS-Bienestar en Tlaxcala

En este sentido, el funcionario estatal precisó que hasta este momento (ayer) no existía ningún comunicado ni nada al respecto desde la Federación, al menos no para el estado, además de que no lo han convocado a reuniones para informarle de tal hecho.

Hasta el momento no existe ningún hecho concreto para federalizar la nómina educativa estatal, aclaró el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado y director de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Sin embargo, aseveró que de ser cierto, eso sería un apoyo muy grande para la entidad, pues la liberaría de ese gasto millonario, además de que todos los derechos de los trabajadores quedarían intactos, pero –insistió- no cuentan con ningún documento.

No dejes de leer: ➡️ Iniciarán trabajos de reparación en cúpula de San José

Eso sí, puntualizó que desde la SEP ya le manifestaron que la federalización del pago de los trabajadores de la educación es muy difícil de realizar, por lo que todo continuará de la misma manera, además de que ya varios pagos los realiza la dependencia federal, ya que hay docentes de esa área que así reciben el pago.

Local Deja la Sepe fuera a integrantes del Programa Nacional de Inglés

Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, Meneses Hernández anunció que en este 2022 el gobierno del Estado buscaría federalizar la nómina de la Sepe-Uset, y el ahorro generado lo utilizarían en el cumplimiento de los presupuestos, por ejemplo, de las instituciones de educación superior.

Más información: ➡️ ATAH dará descuento del 50 % en tarifa de pasaje a estudiantes

En su momento, el fucionario lamentó que en la Sepe-Uset tengan dos estructuras burocráticas y administrativas, lo cual representa un costo alto para el pueblo de Tlaxcala, de ahí que deberían minimizar y liquidar para impactar positivamente las finanzas estatales, lo que han tratado con la secretaria de Educación, Delfina Gómez, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

De federalizarse la nómina educativa, el estado ahorraría alrededor de mil 134 millones de pesos, pues tan solo en 2021 el gasto ejercido fue de mil 89 millones.

Te puede interesar: ➡️ Tlaxcala continúa como la segunda entidad con menor incidencia delictiva: Lorena Cuéllar

Continúa leyendo ⬇️