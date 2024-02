No habrá sanciones para quien no acuda a clases tras intoxicación masiva en secundaria de Tzompantepec

Alumnos de la escuela secundaria Técnica Número 9 “Manuel García Méndez”, ubicada en San Andrés Ahushuatepec, Tzompantepec, que decidan no acudir a clases después del caso de intoxicación supuestamente por el consumo de paletas contaminadas, no tendrán repercusión alguna. Lo anterior fue comunicado por la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) y la medida podrá ser aplicada si así lo determinan los padres de familia.

La comunidad escolar fue informada que no existe riesgo al interior de la escuela y que privilegiaron el derecho a la educación de los alumnos, de ahí que las clases fueron normales ayer jueves, un día después del incidente reportado la tarde del 14 de febrero.

Además, notificaron que la escuela cumple con los Protocolos de Atención a la comunidad escolar y mantendrán abiertos los canales de comunicación con la dirección de la Técnica 9 e instituciones oficiales para evitar información falsa.

De acuerdo con Alma Rosa Sampedro Reyes, directora de Educación Básica de la Sepe, la dirección a su cargo considera de suma importancia el combate al consumo de drogas desde las escuelas, por lo que toman acciones prioritarias en las 286 instituciones de nivel secundaria que hay en Tlaxcala.

Detalló que para prevenir el consumo de sustancias existe una estrategia puntual, que consiste en: capacitación sobre protocolos de actuación en caso de ingreso de drogas en escuelas de educación básica que contemplan sustancias legales e ilegales, los cuales operan en las instituciones; además, articulan trabajo preventivo con instituciones especializadas como el Centro de Integración Juvenil y la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Atención Primaria a la Salud.

Agregó que otra acción es con los docentes para brindar materiales ficheros y textos de apoyo que contribuyen al combate de adicciones a las escuelas de este nivel, donde acuden 67 mil 855 alumnos en las diversas secundarias del estado.

PROTOCOLOS

Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública en el Estado, explicó que las escuelas de Tlaxcala cuentan con el Protocolo ASIAEMI (Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar, Maltrato e Ingreso de Armas), los cuales aplican para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, a su vez, el documento está integrado por 24 protocolos para atender los distintos problemas que se presenten en las instituciones.

Indicó que en Tlaxcala fueron desarrolladas otras acciones para alinear los protocolos estatales y nacionales, de manera local cuentan con el Protocolo Berenice y acciones para erradicar la violencia.

No obstante, comentó que atienden de manera preventiva y no punitiva los temas de no ingresar sustancias, armas o cualquier tipo de objeto o líquido que afecte a la comunidad estudiantil, así que mantienen la posición de rechazar la expulsión de alumnos como medida correctiva.

De acuerdo con el documento sobre el Protocolo ASIAEMI precisa que es una orientación para la comunidad educativa con la finalidad de prevenir riesgos, anticipar consecuencias y manejar situaciones adversas que atenden contra la seguridad e integridad de los educandos.

El documento del protocolo, explica que la violencia durante la infancia repercute contra educación, salud y bienestar de las víctimas a lo largo de su vida, de ahí la importancia de erradicarla.

Las acciones que contiene la estrategia son de aplicación general, pero al considerar que cada escuela es distinta y tienen contextos particulares, las acciones cuentan con una guía de observación para identificar indicadores de riesgo en probables casos de abuso sexual infantil, acoso escolar, maltrato e ingreso de armas en escuelas, además brindan la opción de ampliar o depurar aspectos de acuerdo con las necesidades de cada institución educativa.

El Protocolo ASIAEMI integra a la comunidad estudiantil, escuela, familia y sociedad para combatir las problemáticas escolares.