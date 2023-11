Se intoxican futbolistas tlaxcaltecas al asistir a torneo en León, Guanajuato

Ocho jugadores y el técnico de la selección tlaxcalteca de futbol juvenil presentaron cuadros de intoxicación al participar en la Copa Telmex, por lo que no jugaron este jueves el tercer partido de la ronda de grupos en León, Guanajuato.

Para el duelo programado ante Durango, Tlaxcala no se presentó para no arriesgar la integridad de los futbolistas.

El representativo estatal sumaba un punto tras dos fechas y no tenía posibilidad de calificar a la siguiente ronda del torneo, que reúne a las 32 entidades del país.

José Luis Rodríguez Mendieta “El Puma”, técnico estatal, señaló que este mismo día están de regreso a Tlaxcala.

Estamos bien, fue una mala comida de ayer, afectó a más de 500 jugadores, todos estaban intoxicados, comentó.

El entrenador indicó que fueron atenidos médicamente al presentar problemas estomacales,

vamos de regreso a Tlaxcala, ya no jugamos hoy, algunos equipos si están jugando, pero no terminan los partidos, los están suspendiendo al medio tiempo o antes, por lo mismo que se sienten mal. Yo no voy a arriesgar a mi jugadores y decidí no jugar.

Por su parte, Miguel Aguila Zenteno, presidente de la Asociación Tlaxcalteca de Futbol (AFT) y representante de la Copa Telmex en la entidad, sostuvo que es la probable primera vez que ocurre una intoxicación masiva en un evento nacional.

Informó que el problema ocurrió en el hotel Real de Minas en León, Guanajuato. Nuestra selección viene de regreso, a los jugadores y al técnico que resultados afectados ya los inyectaron, les dieron suero y tratamiento médico.

Águila Zenteno señaló que la comida también afectó a jugadores de otras delegaciones, “pudo ser una sopa de elote o la carne en malas condiciones de hamburguesas”.

Añadió que la tercera jornada matutina de este día fue suspendida y la organización dará prioridad a los juegos de las selecciones que tienen posibilidad de calificar a semifinales.

Sostuvo que para Tlaxcala su juego ante Durango era de trámite, por lo que decidieron no jugarlo.

El retorno del equipo estatal vía terrestre será de alrededor de cinco horas.





Por otro lado, el presidente de la ATF, informó que el próximo 21 de noviembre partirán a San Luis Potosí los equipos mayor varonil y femenil, representado por las Coyotas, para jugar la Copa Telmex nacional.

Debutarán el 22 y sus partidos en la ronda de grupos serán ante Quintana Roo, Sinaloa y Durango.





APUNTE

Tlaxcala viajó a la Copa Nacional Telmex juvenil con el Centro de Alto Rendimiento, campeón estatal