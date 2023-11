¡No las tires! Autoridades convocan al acopio correcto de pilas alcalinas

El reciclaje ayuda a disminuir la contaminación por las baterías que se desechan, y es por ello que en Tlaxcala las autoridades estatales y municipales convocan al acopio correcto de este tipo de material.

Local Cuidado con los residuos electrónicos, contaminan el medioambiente

Mediante campañas permanentes impulsan la sensibilización entre la gente para hacer conciencia en el depósito final que deben tener las baterías A, AA y AAA que usan para el reloj, juguetes infantiles, cámaras fotográficas, lámparas, flashes y grabadoras, entre otros aparatos.

Las autoridades exhortaron a que lleven estos materiales a las instituciones que ayudan con el manejo correcto de su acopio y reciclaje, de tal forma que no las tiren en la basura, o peor aún, al aire libre.

Las pilas son desechos que contaminan, por eso el reutilizamiento ayuda a que las sustancias, tales como el mercurio, plomo, zinc y cadmio, no pasen al medioambiente.

En Tlaxcala, la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) tiene una campaña permanente para el acopio de residuos peligrosos como son las pilas alcalinas y los aparatos electrónicos.

Los centros de acopio activos son: el Jardín Botánico de Tizatlán, ubicado en antiguo Camino Real a Ixtulco s/n, Jardín Botánico Tizatlán, Tlaxcala. Así como en las instalaciones de la dependencia estatal, específicamente en las oficinas de la dirección de Desarrollo Sostenible en la calle Xochiquetzalli número 50, esquina con la carretera Ocotlán-Tlaxcala.

La dependencia estatal recomendó a las familias que procuren, en la medida de lo posible, adquirir pilas recargables, de preferencia con tecnología que no se convierta en un residuo peligroso; retirar las pilas de los aparatos eléctricos y electrónicos, cuando éstos no se estén utilizando, con el fin de evitar que se descarguen de manera innecesaria o que presenten escurrimientos.

También reducir el uso de aparatos que utilicen baterías, no depositarlas en los sitios de disposición final, lotes, baldíos o cuerpos de agua; no quemarlas ni desarmarlas; no mezclar los residuos de pilas con otros tipos de residuos.

De la misma forma, la SMA pidió a los tlaxcaltecas hacer un consumo responsable de los aparatos electrónicos, es decir, no comprar más de los que se necesitan; dar una segunda vida: regalarlo, arreglarlo o reciclarlo; no tirarla o mezclarla con la basura común, ya que cuentan con sustancias dañinas como gases, aceites, químicos, minerales, plomo y metales; que ponen el riesgo a la salud y contaminan el medioambiente.

AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA, CON CENTRO DE ACOPIO

Por su parte, el ayuntamiento de Tlaxcala tiene una campaña de acopio de pilas de manera permanente. La gente puede llevar los residuos a las instalaciones de la presidencia municipal, donde hay un contenedor especial.

El Colectivo Toktli Educación Ambiental dispone de una campaña permanente de acopio de residuos eléctricos. Por medio de su red social de Facebook brindas las asesorías de Eco-canjea y talleres de capacitación.

El colectivo también recolecta residuos como colillas de cigarros, botellas de vidrio, de plástico, aceite de cocina usado, envases de Tetrapak y unicel.

DATO

Las baterías son consideras como un residuo peligroso, debido a que contienen metales pesados en cantidades iguales o mayores a las establecidas en la NOM-052-SEMARNAT-2005