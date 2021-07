Ofrece Iniciativa Privada respaldo para frenar Covid

La Iniciativa Privada colaborará con las autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer la estrategia de contención ante el incremento de casos de Covid-19, sostuvo el presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Noé Altamirano Islas, ante el semáforo epidemiológico amarillo que tendrá el estado para las siguientes semanas.

Aseguró que las empresas afiliadas al organismo empresarial siguen con los filtros sanitarios entre su personal y sus clientes, como es portar obligatoriamente el cubrebocas, usar gel antibacterial, toma de temperatura, tapetes sanitizantes, señalizaciones de ingreso y salida, entre otras, por lo que, enfatizó, actúan de manera responsable ante la pandemia.

Afirmó que para el sector empresarial las actividades financieras son importantes, pero necesitan tener seguridad en la salud para la reactivación económica, lo que incluye participar en la campaña de vacunación contra el nuevo coronavirus.





“Las medidas preventivas no se han dejado de lado, al contrario, se aplican y fortalecen. Hago el llamado para que la población acuda a los módulos de vacunación contra Covid, nos parece que el tema de la salud es de suma importancia, por eso vamos a estar pendientes de las decisiones que se tomen en el Consejo Estatal de Salud”.





Explicó que las empresas de la Coparmex realizan pláticas con sus colaboradores para abonar a la conciencia social de las medidas preventivas tanto al interior de los centros de trabajo como fuera de ellos.

Luego, pidió a las autoridades evitar la organización de eventos masivos como es el caso de bailes populares, fiestas patronales porque puede repercutir en el incremento de personas infectadas con Covid-19.

Consideró que los antros y bares también tienen que ser responsables en tener medidas preventivas porque los jóvenes están siendo vulnerables a la pandemia.

CANACINTRA: LA VACUNACIÓN AYUDA A CONSERVAR EMPLEOS

Mientras tanto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Tlaxcala, Marcos del Rosario Haget, afirmó que la vacunación a los trabajadores ayuda mucho a seguir con el ritmo de productividad, conservar los empleos y evitar infecciones de Covid-19.

Se pronunció por colaborar para que Tlaxcala no pase a semáforo rojo porque complicaría la situación para las empresas, al tiempo que afirmó que sus protocolos de salud siguen activos.

“Nosotros seguimos con las medidas preventivas ante Covid, careta, distancia, cubrebocas. Esto no va a terminar hasta que esté vacunada toda la gente del estado”.

Remarcó que las empresas agremiadas a la Canacintra tienen filtros de salud para detectar posibles síntomas entre su personal, de tal manera que actúen inmediatamente, aíslen al trabajador y cuiden de la salud de todas las personas de las plantas.

Preocupa riesgo de contagio a tlaxcaltecas

Ante el semáforo epidemiológico amarillo que tendrá el estado para las siguientes semanas, diversos tlaxcaltecas entrevistados por este Diario opinaron que les preocupa saber que sigue el riesgo de contagios en el estado, porque no saben en qué lugares hay mayor peligro, cuando tienen que salir a comprar los alimentos y a trabajar.

Coincidieron en que a más de un año de pandemia es difícil la situación principalmente para salir a trabajar porque deben cuidarse mucho.

“Como madre de familia me asusta saber que hay más casos, tengo que salir a trabajar todos los días y ruego porque no me contagie y que mis hijos estén bien. Ya me vacuné, pero el riesgo existe”, compartió Alejandra N. de 43 años de edad.

Adopta Iniciativa Privada de Tlaxcala estrategias para reducir riesgos



“Tuve a familiares enfermos este principio de año, les digo que se cuiden, que traten de no salir, para mí es difícil porque tengo que trabajar para llevar ingreso económico a mi casa. Ojalá que la gente entienda en cuidarse”, opinó Miguel. N., de 35 años de edad.

EL APUNTE

Las empresas de la Coparmex realizan pláticas con sus colaboradores para abonar a la conciencia social de las medidas preventivas tanto al interior de los centros de trabajo como fuera de ellos.





14 DÍAS estará la entidad en semáforo epidemiológico color amarillo.

