En la UATx, utilizan inteligencia artificial para salud

La tecnología crece día a día a pasos agigantados y de ahí la importancia de desarrollar inteligencia artificial para aplicarla en pro de la sociedad. Sin embargo, a veces por la falta de apoyo económico, muchas ideas y proyectos viables no ven la luz, es el caso de los que desarrollan los miembros del cuerpo académico de sistemas inteligentes de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) desde 2015.

En entrevista, la líder de ese grupo de docentes, Leticia Flores Pulido, quien se encuentra adscrita a la carrera de ingeniería en computación, donde cuentan con dos áreas terminales que son sistemas inteligentes y modelado y reconocimiento de patrones que utilizan la inteligencia artificial en beneficio de la sociedad, aseguró que poseen otros métodos que se pueden implementar, pero la falta de dinero se los ha impedido.

Explicó que el grupo que encabeza utiliza esta modalidad inteligente para la detección de enfermedades como diabetes e insuficiencia renal, así como también en el reconocimiento de patrones en análisis en sangre o datos de pacientes para detección de leucemia.

De igual forma, la también docente e investigadora agregó que trabajan en reconocimiento de rostros, en específico de las emociones, más ahora que la pandemia de Covid-19 provocó que se tomará con mayor seriedad la salud emocional.

Además, indicó que también laboran en el mejoramiento de imágenes para hacer reconocimiento de objetos para trayectoria de robots y optimización de modelos, es decir, si se quiere que un brazo robótico trabaje de manera más eficiente en la industria, se aplican métodos de inteligencia artificial.

Detalló que el grupo académico lo completa Francisco Javier Albores y Malaquías Quintero Flores, quienes atienden de manera individual cerca de ocho proyectos cada año, de los cuales al momento cuatro están en proceso y el resto iniciados, de ahí que anualmente generan alrededor de 30, donde algunos ya están avanzados, otros finalizando y algunos iniciando.

En el avance de los proyectos los que finalizan son un 30 %, que son cuatro anuales que pueden fácilmente ser implementados en la vida real, pero necesitamos de autorización, trámites y disposición de los egresados, ahondó.

Lamentó que de los cuatro que se pueden implementar anualmente, estos no se pueden llevar a la práctica, pues en ocasiones los egresados del posgrado no gozan de una beca, además de que ellos como docentes deben dedicarse a sus clases y no cuentan con financiamiento real para materializarlos y es complicado conseguirlo.

En este sentido, exhortó a las autoridades de la UATx a que los apoyen en darles el tiempo para que se dediquen a la puesta en marcha de realidades que impacten en la sociedad, así como de que cuenten con el apoyo monetario que requieren, pues anteriormente existía esa ayuda e, incluso, la misma federación tenía esa disposición.

Empero, criticó que tiempo después les mencionaron que no podrían apoyar con beca a los egresados porque ya no eran estudiantes, pero para generar esos proyectos se necesita una beca que los ayude a incorporarse en el ámbito laboral y, al mismo tiempo, impactar en la sociedad tlaxcalteca, pues hay muchos que pueden ayudar en la parte de salud, en la industria y otros en la parte educativa.

BUSCAN EL APOYO DE LA IP

Ante la necesidad de contar con los recursos económicos para el desarrollo a gran escala de sus ideas, Flores Pulido solicitó a la Iniciativa Privada contactarse con ellos en la facultad y que conozcan el trabajo que realizan y, de esa manera, puedan hacer un acuerdo tácito y efectivo entre la industria y la academia.

Lo anterior, afirmó, ya que es importante que las industrias inviertan en generar investigación y con ello dar un beneficio a la sociedad y después sola llegará la retribución económica, de ahí que necesitan un compromiso efectivo para poner en la vida real todos esos proyectos, lo cual no es algo tan sencillo.

La investigadora señaló que “los proyectos son viables pues trabajamos con datos reales, pero nos falta, a nivel Universidad, la tecnología suficiente”

